अब QR कोड स्कैन करें, ट्रेनों की पाएं अपडेट जानकारी…यात्रियों को पूछताछ काउंटरों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

स्टेशन पर यात्रियों की सहायता एवं सुझाव के लिए सहायता बूथ की स्थापना की गई है, जो चौबीस घंटे रेल कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए गाड़ियों का पहले से प्लेटफार्म निर्धारित किया गया है, सभी प्लेटफार्मो तथा होल्डिंग एरिया में सीसीसी कैमरों के प्रावधान के साथ सीमांकन एवं बैरीकेडिंग की गई है। रेलवे का पूरा टार्गेट है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो, उनका सफर आरामदायक हो और वह सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचे।