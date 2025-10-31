अब QR कोड स्कैन करें, ट्रेनों की पाएं अपडेट जानकारी…यात्रियों को पूछताछ काउंटरों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

फोटो सोर्स: पत्रिका, गंतव्य की ओर लौट रहे यात्रियों की भीड़
यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई व्यवस्था की है। अब QR कोड से ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी यात्रियों को मिल जाएगी। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्टेशन के पूछताछ केंद्र पर यात्रियों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। यात्री कोड को स्कैन कर सीधे चार घंटे तक चलने वाली ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिल जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर स्थित होल्डिंग एरिया, गेटों, टिकट काउंटरों और प्रमुख स्थलों पर क्यूआर कोड चिपका दिए गए हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली और छठ महापर्व के बाद रेल यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हर स्तर पर यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा है। इसी क्रम में रेलवे प्रशासन ने एक QR कोड विकसित किया है, जो स्टेशन गोरखपुर जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर और होल्डिंग एरिया में चिपका दिया गया है, जिसे स्कैन करते ही गोरखपुर जंक्शन स्टेशन से चार घंटे के अंदर सभी दिशाओं को जाने वाली ट्रेनों के बारे पूरी जानकारी मिल जाएगी।
QR रेगुलर अपडेट किया जा रहा है। रेल यात्रियों की आरामदायक रेल यात्रा हेतु रेल प्रशासन द्वारा पहले ही पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, बनारस, बलिया, छपरा एवं सिवान स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है।
स्टेशन पर यात्रियों की सहायता एवं सुझाव के लिए सहायता बूथ की स्थापना की गई है, जो चौबीस घंटे रेल कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए गाड़ियों का पहले से प्लेटफार्म निर्धारित किया गया है, सभी प्लेटफार्मो तथा होल्डिंग एरिया में सीसीसी कैमरों के प्रावधान के साथ सीमांकन एवं बैरीकेडिंग की गई है। रेलवे का पूरा टार्गेट है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो, उनका सफर आरामदायक हो और वह सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचे।
