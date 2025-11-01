धमकी मिलने पर बोले रविकिशन…”जेकर नाथ भोलेनाथ, ऊ अनाथ कइसे होइ”, बिहार पहुंचत हईं “जय बिहार”

धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और PRO पवन दुबे ने गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। फोन कॉल के नंबर और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिससे आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आज थाना रामगढ़ ताल में सांसद रवि किशन को उनके निजी सचिव के फोन पर बिहार से जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार चुनाव के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर धमकी दी गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।