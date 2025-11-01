Patrika LogoSwitch to English

धमकी मिलने पर बोले रविकिशन…”जेकर नाथ भोलेनाथ, ऊ अनाथ कइसे होइ”, बिहार पहुंचत हईं “जय बिहार”

शुक्रवार को गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सांसद रविकिशन को जान से मारने की धमकी की बात वायरल हुई। यह धमकी भोजपुरी स्टार खेसारी के समर्थक ने दी थी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, bjp, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, बीजेपी सांसद रविकिशन

शुक्रवार को गोरखपुर सांसद रविकिशन को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, यह धमकी उनके निजी सचिव के फोन पर दी गई थी। BJP सांसद रवि किशन ने जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार को X पर लिखा, "मैं इन धमकियों से न डरूंगा, न ही झुकूंगा। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपने रास्ते पर अडिग हूं और रहूंगा।'

"जय बिहार, 14 नवंबर के एनडीए सरकार"

रवि किशन ने बोला कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, धमकी देने वाले पकड़े जाएंगे। बिहार चुनाव में विपक्ष बुरी तरह हार रहा है और वह मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है। यह धमकी मुझे बिहार प्रचार करने से नहीं रोक सकती। सांसद ने कहा कि "जेकर नाथ भोलेनाथ, ऊ अनाथ कइसे होइ, जब भोला चहइए दिन त रात कइसे होइ"… बिहार पहुंचत हईं। "जय बिहार, 14 नवंबर के एनडीए सरकार"।

आरोपी ने धमकी दी…"आओ बिहार… गोली मार दूंगा"

जैसा कि मालूम हो शुक्रवार को अजय यादव नाम के व्यक्ति ने रवि किशन के निजी सचिव को फोन कर धमकी दी थी। उसने खुद को भोजपुरी अभिनेता और छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारीलाल यादव का समर्थक बताया था। कहा- रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं। आओ बिहार… गोली मार दूंगा।' धमकी देने वाले ने प्रभु श्री राम पर भी टिप्पणी की।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और PRO पवन दुबे ने गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। फोन कॉल के नंबर और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिससे आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आज थाना रामगढ़ ताल में सांसद रवि किशन को उनके निजी सचिव के फोन पर बिहार से जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार चुनाव के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर धमकी दी गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

