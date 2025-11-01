4 दमदार बैठकों के बाद अब मायावती की OBC वर्ग को साधने की तैयारी! क्या है PDA की ‘काट’ के लिए बसपा का DMP फॉर्मूला?

राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो BSP के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले ने समाजवादी पार्टी (SP) में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। 2024 में समाजवादी पार्टी को PDA (पिछड़ा, दलित, मुस्लिम) के नारे का सबसे ज्यादा फायदा मिला था, जब मुस्लिम,OBC और दलित वर्ग के बड़े हिस्से ने SP को समर्थन दिया था। वहीं BSP पिछले एक महीने में 4 बड़ी बैठकों के जरिये समाजवादी पार्टी की PDA की राजनीति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के जरिए BSP ने दलित (D) वोट बैंक को साधा। इसके बाद, 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा कमेटी की पहली बैठक लेकर मुस्लिम (M) आबादी को जोड़ने का अभियान शुरू किया गया। अब पिछड़ा (P) वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक के जरिए पिछड़ी जातियों को जोड़ने की नई रणनीति बनाई जा रही है।