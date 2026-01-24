उत्तर प्रदेश दिवस पर गोरखपुर में पोषण का मजबूत संदेश, नारी सशक्तिकरण पर रहा विशेष जोर

आंगनबाड़ी, आशा व एएनएम की भूमिका का हुआ प्रभावी मंचन, जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। नाटक में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के दौरान होने वाली गतिविधियों का सजीव मंचन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा एवं एएनएम की भूमिका को दर्शाया गया। साथ ही चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से पोषाहार वितरण एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया।