गोरखपुर में 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर जारी है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य

गोरखपुर पुलिस लाइन परिसर में 28 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला ट्रांजिट हॉस्टल के दो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस हॉस्टल में ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों के ठहरने, भोजन और विश्राम की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एडीजी जोन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई लापरवाही न बरती जाए, प्रत्येक प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा हो, तथा सभी परिसरों में बिजली, पानी, सड़क और सीवर की सुविधाएं सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएं।