Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

एसपी की बड़ी कार्रवाई: 27 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, भवन सिंह प्रभारी एंटी भू माफिया सेल

SP major action against inspector and SI उन्नाव में 27 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जबकि एक चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 21 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन से हटाया गया है। देखें पूरी सूची-

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 13, 2025

पुलिस अधीक्षक उन्नाव जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस मीडिया सेल)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस मीडिया सेल

SP major action against inspector and SI उन्नाव में 27 उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें 21 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से फील्ड की ड्यूटी में भेजा गया है। जबकि एक को लाइन हाजिर किया गया है। चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही, सर्विलांस सेल प्रभारी, चौकी प्रभारी जाजमऊ, थाना गंगा घाट को भी हटाया गया है। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक थाना हसनगंज के पद पर भेजा गया है। जबकि निरीक्षक भवन सिंह मौर्य को पुलिस लाइन से प्रभारी एंटी को माफिया सेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एसपी जयप्रकाश सिंह ने उप निरीक्षक मोहम्मद जफर अली खान को पुलिस लाइन से कोतवाली सदर, उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को चौकी प्रभारी इंदेमऊ में बस स्टॉप थाना बीघापुर, उप निरीक्षक देशराज सिंह को चौकी प्रभारी अस्थाई पुलिस चौकी सरस्वती मेडिकल कॉलेज थाना सोहरामऊ, उप निरीक्षक हीरालाल को थाना आसीवन, उप उपनिरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह को थाना मांखी, अशोक कुमार को थाना कोतवाली, मोहम्मद मुस्ताक को थाना गंगा घाट, उप निरीक्षक मूलचंद पाठक को थाना गंगा घाट भेजा गया है।

प्रेमचंद को वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया

उप निरीक्षक समीउद्दीन सिद्दीकी को थाना फतेहपुर 84, उप निरीक्षक प्रेमचंद को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना दही, उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह को थाना सफीपुर, उप निरीक्षक मोहम्मद अनीस को थाना बिहार, उप निरीक्षक आनंद कुमार तिवारी को थाना अजगैन, उप उपनिरीक्षक संजीव कुमार को थाना सफीपुर, उप निरीक्षक नजर इमाम को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार को थाना औरास, उप निरीक्षक मोहम्मद एजाज खान को सोहरामऊ, सुरेश पाल सिंह को थाना असोहा, उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव को थाना बांगरमऊ भेजा गया है।

सुभाष चंद्र यादव प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ

थाना असोहा से उप निरीक्षक राघवेंद्र अग्निहोत्री को प्रभारी रिट सेल, थाना औरास से उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव को थाना औरास से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, उप निरीक्षक पंकज कुमार सोनकर को चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही बनाया गया है। जबकि चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही अरविंद कुमार सिंह को थाना दही बुलाया गया है। प्रभारी सर्विलांस सेल उपनिरीक्षक विनोद सिंह को चौकी प्रभारी जाजमऊ थाना गंगा घाट के पद पर भेजा गया है। जबकि चौकी प्रभारी जाजमऊ थाना गंगा घाट उप निरीक्षक विनय कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 03:34 pm

Published on:

13 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एसपी की बड़ी कार्रवाई: 27 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, भवन सिंह प्रभारी एंटी भू माफिया सेल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

परिवहन अधिकारियों के इशारे पर अवैध खनन, मौरंग, गिट्टी का अवैध परिवहन, एसटीएफ ने 5 को किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में गिरोह के सदस्य (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

इस जिले में शत्रु संपत्ति खरीदने का मिल रहा मौका, लगेगी ऑनलाइन बोली, लखनऊ से सटा क्षेत्र भी शामिल

शत्रु संपत्ति की नीलामी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

आंदोलन अधिवक्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

पुलिस के कंधे का सहारा मिला हत्यारोपी को (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल उन्नाव)
उन्नाव

बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.