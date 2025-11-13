एसपी की बड़ी कार्रवाई: 27 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, भवन सिंह प्रभारी एंटी भू माफिया सेल

SP major action against inspector and SI उन्नाव में 27 उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें 21 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से फील्ड की ड्यूटी में भेजा गया है। जबकि एक को लाइन हाजिर किया गया है। चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही, सर्विलांस सेल प्रभारी, चौकी प्रभारी जाजमऊ, थाना गंगा घाट को भी हटाया गया है। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक थाना हसनगंज के पद पर भेजा गया है। जबकि निरीक्षक भवन सिंह मौर्य को पुलिस लाइन से प्रभारी एंटी को माफिया सेल भेजा गया है।