एसपी की बड़ी कार्रवाई: 27 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, भवन सिंह प्रभारी एंटी भू माफिया सेल

SP major action against inspector and SI उन्नाव में 27 उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें 21 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से फील्ड की ड्यूटी में भेजा गया है। जबकि एक को लाइन हाजिर किया गया है। चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही, सर्विलांस सेल प्रभारी, चौकी प्रभारी जाजमऊ, थाना गंगा घाट को भी हटाया गया है। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक थाना हसनगंज के पद पर भेजा गया है। जबकि निरीक्षक भवन सिंह मौर्य को पुलिस लाइन से प्रभारी एंटी को माफिया सेल भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एसपी जयप्रकाश सिंह ने उप निरीक्षक मोहम्मद जफर अली खान को पुलिस लाइन से कोतवाली सदर, उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को चौकी प्रभारी इंदेमऊ में बस स्टॉप थाना बीघापुर, उप निरीक्षक देशराज सिंह को चौकी प्रभारी अस्थाई पुलिस चौकी सरस्वती मेडिकल कॉलेज थाना सोहरामऊ, उप निरीक्षक हीरालाल को थाना आसीवन, उप उपनिरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह को थाना मांखी, अशोक कुमार को थाना कोतवाली, मोहम्मद मुस्ताक को थाना गंगा घाट, उप निरीक्षक मूलचंद पाठक को थाना गंगा घाट भेजा गया है।
उप निरीक्षक समीउद्दीन सिद्दीकी को थाना फतेहपुर 84, उप निरीक्षक प्रेमचंद को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना दही, उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह को थाना सफीपुर, उप निरीक्षक मोहम्मद अनीस को थाना बिहार, उप निरीक्षक आनंद कुमार तिवारी को थाना अजगैन, उप उपनिरीक्षक संजीव कुमार को थाना सफीपुर, उप निरीक्षक नजर इमाम को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार को थाना औरास, उप निरीक्षक मोहम्मद एजाज खान को सोहरामऊ, सुरेश पाल सिंह को थाना असोहा, उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव को थाना बांगरमऊ भेजा गया है।
थाना असोहा से उप निरीक्षक राघवेंद्र अग्निहोत्री को प्रभारी रिट सेल, थाना औरास से उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव को थाना औरास से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, उप निरीक्षक पंकज कुमार सोनकर को चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही बनाया गया है। जबकि चौकी प्रभारी औद्योगिक थाना दही अरविंद कुमार सिंह को थाना दही बुलाया गया है। प्रभारी सर्विलांस सेल उपनिरीक्षक विनोद सिंह को चौकी प्रभारी जाजमऊ थाना गंगा घाट के पद पर भेजा गया है। जबकि चौकी प्रभारी जाजमऊ थाना गंगा घाट उप निरीक्षक विनय कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
