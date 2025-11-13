सीएम योगी के गृह जिले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर को और सुदृढ़ करने में बनेंगे महत्वपूर्ण स्तंभ

फोटो सोर्स: पत्रिका, निर्माणाधीन थाने का निरीक्षण करते अधिकारी
पुलिस महकमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में गोरखपुर में तेजी से कार्य जारी है। इसी क्रम में आज अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रेंज गोरखपुर एस. चनप्पा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राज करन नय्यर ने नव निर्मित थाना सोनबरसा और विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) बटालियन, थाना क्षेत्र चिलुआताल के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति, भवन की गुणवत्ता, डिजाइन, सुविधाओं एवं सुरक्षा मानकों का विस्तार से जायजा लिया। एडीजी जोन ने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं पुलिस बल को आधुनिक और बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
निरीक्षण के दौरान बताया गया कि सोनबरसा थाना परिसर का निर्माण आधुनिक वास्तुकला के अनुरूप किया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक कंट्रोल रूम, अभिलेख कक्ष, महिला सहायता केंद्र, सीसीटीवी नियंत्रण इकाई, मीटिंग हॉल और वाहन पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल की जा रही हैं। एडीजी जैन ने कहा कि नए थाने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे बल्कि पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराएंगे जिससे वे जनता की सेवा और अधिक दक्षता से कर सकें।
इसके बाद अधिकारियों ने चिलुआताल थाना क्षेत्र में बन रहे एसएसएफ (विशेष सुरक्षा बल) बटालियन परिसर का निरीक्षण किया। एडीजी जोन ने निर्माण स्थल पर मौजूद इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि सभी कार्य तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भवन निर्माण में सुरक्षा, टिकाऊपन और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा कि एसएसएफ बटालियन के तैयार हो जाने से सुरक्षा व्यवस्था को एक नया बल मिलेगा और जिले में पुलिस बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने बताया कि दोनों परियोजनाएं पुलिस बल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। इनके पूरा होने से न केवल पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि जनसामान्य को भी अधिक त्वरित और प्रभावी सेवा का लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान अन्य पुलिस अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे।
