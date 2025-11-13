सीएम योगी के गृह जिले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर को और सुदृढ़ करने में बनेंगे महत्वपूर्ण स्तंभ

डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा कि एसएसएफ बटालियन के तैयार हो जाने से सुरक्षा व्यवस्था को एक नया बल मिलेगा और जिले में पुलिस बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने बताया कि दोनों परियोजनाएं पुलिस बल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। इनके पूरा होने से न केवल पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि जनसामान्य को भी अधिक त्वरित और प्रभावी सेवा का लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान अन्य पुलिस अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे।