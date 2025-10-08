गोरखपुर में समुदाय विशेष का धमकाने वाले पोस्टर “हिसाब में रहो साहब…हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं… बीच में लिखा है ‘आई लव मोहम्मद’

कानपुर, उन्नाव से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद और फिर बरेली में हुई हिंसा अभी फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को समुदाय विशेष के लोगों ने सीएम के गृह जिले गोरखपुर में चिलुआताल थानाक्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले में ही 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लगाकर आग में घी डालने का काम किया है। यहां लगे बैनर चर्चा का विषय बन गए हैं। दुकानों और गली-मोहल्लों में लगे इन पोस्टर के बीच में 'आई लव मोहम्मद' लिखा गया है। साथ ही धमकाने वाली बातें" हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं" लिखी हैं।