गोरखपुर में समुदाय विशेष का धमकाने वाले पोस्टर “हिसाब में रहो साहब…हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं… बीच में लिखा है ‘आई लव मोहम्मद’

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम के गृह जिले में लगा विवादित पोस्टर
कानपुर, उन्नाव से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद और फिर बरेली में हुई हिंसा अभी फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को समुदाय विशेष के लोगों ने सीएम के गृह जिले गोरखपुर में चिलुआताल थानाक्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले में ही 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लगाकर आग में घी डालने का काम किया है। यहां लगे बैनर चर्चा का विषय बन गए हैं। दुकानों और गली-मोहल्लों में लगे इन पोस्टर के बीच में 'आई लव मोहम्मद' लिखा गया है। साथ ही धमकाने वाली बातें" हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं" लिखी हैं।
मंगलवार को जब यह बैनर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब हड़कंप मच गया, कुछ पोस्टर लोकल लोगों ने फाड़ दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस पोस्टर लगाने और लगवाने वालों की तलाश कर रही है। मुहल्ले में विवादित बैनर और पोस्टर दिखे। 'आई लव मोहम्मद' के साथ पोस्टर में लिखा था कि अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुझदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे।
हालांकि मामला तूल पकड़े जाने की संभावना देखते हुए कुछ देर बाद बैनर हटा लिया गया। विवादित पोस्टर पर लिखे धमकी भरे नारे के बाद पुलिस भी सक्रियता बढ़ा दी, पुलिस ने मुहल्ले में लगे बैनर निकाल दिए। फिलहाल वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पुलिस अब असामाजिक तत्वों की तलाश कर रही हैं जिन्होंने शांति भंग करने का काम किया है। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।
