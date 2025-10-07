Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ दो बदमाशों को लगी गोली, 6 जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश

उन्नाव में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को गोली लगी है। जिनके खिलाफ हरदोई, कन्नौज, मथुरा, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ‌सीओ ने मुठभेड़ की जानकारी दी।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 07, 2025

उन्नाव में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। जब बीते 6 अक्टूबर की रात को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। जिनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने 3 अक्टूबर को हुई लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। जिनके खिलाफ हरदोई, कन्नौज, मथुरा, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव में लूट, गैंगस्टर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है ‌

पुलिस टीम पर फायरिंग

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीती रात एक बार फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बांगरमऊ कोतवाली के डहन गांव के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। मौके पर पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम भी मौजूद थी। देर रात डहन गांव के पास पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। इस पर संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी।

इन्हें गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार बदमाशों में विवेक उर्फ सुआ (25) पुत्र ऋषि कान्त निवासी केकड़ी, साण्डी हरदोई, सोलंकी (36) पुत्र श्याम कुमार निवासी ग्राम कैथोलिया थाना कोतवाली सिटी हरदोई शामिल हैं। विवेक के खिलाफ लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, चोरी के 8 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि सोलंकी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर 11 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 2 तमंचे 315 बोर, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस, चोरी के 9900 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। घायलों को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। जिनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

07 Oct 2025 07:13 am

उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ दो बदमाशों को लगी गोली, 6 जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

