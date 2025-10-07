उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ दो बदमाशों को लगी गोली, 6 जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश

उन्नाव में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। जब बीते 6 अक्टूबर की रात को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। जिनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने 3 अक्टूबर को हुई लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। जिनके खिलाफ हरदोई, कन्नौज, मथुरा, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव में लूट, गैंगस्टर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है ‌