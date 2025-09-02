गोरखपुर के थाने में चली “प्रेम पंचायत”…लिव इन पार्टनर में साथ रह रहे युवक को दूसरी लड़की के साथ देख भड़की महिला…सड़क पर हुआ जूतम पैजार

पति से विवाद के चलते कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच शाहपुर थानाक्षेत्र निवासी युवक से प्रेम हुआ। दोनों लिविंग में साथ रहने लगे। युवक भी शादीशुदा है। उसके भी दो बच्चे हैं। महिला का कहना है कि उनके रिश्ते की जानकारी युवक की पत्नी को भी है। पत्नी ने बताया कि अब वह एक तीसरी लड़की के साथ घूम रहा है। यह कहते हुए महिला थाने में भी हंगामा करने लगी। हंगामे के बाद पुलिस ने युवक को भी बुलाया। युवती और महिला से प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।