गोरखपुर के थाने में चली “प्रेम पंचायत”…लिव इन पार्टनर में साथ रह रहे युवक को दूसरी लड़की के साथ देख भड़की महिला…सड़क पर हुआ जूतम पैजार

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र के नौकायन पर एक अजीब घटना घटित हुई यहां लिव-इन पार्टनर युवक को दूसरी युवती संग देखकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन जब तब तीनों को रामगढ़ताल थाने लेकर पुलिस आई, यहां घंटे भर चली पंचायत के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। मंगलवार को इस मामले में दोनों पक्षों को फिर थाने बुलाया गया है।
जानकारी के मुताबिक रामगढ़ताल के नौकायन में सोमवार की देर शाम लोग लुत्फ उठाने पहुंचे थे अचानक कुशीनगर की महिला लिव-इन पार्टनर को किसी अन्य युवती के साथ इसके बाद वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। वहां जाकर प्रेमी और उसके साथ घूम रही युवती से बहस करने लगी। मामला बढ़ता ही गया और दोनों युवतियों में हाथापाई होने लगी, इसी बीच मौका पाकर युवक भाग गया। दो महिलाओं के बीच हाथापाई देख भारी भीड़ इकठ्ठा होने लगी।
बार-बार महिला प्रेमी और उसके साथ मौजूद युवती को मारने के लिए दौड़ने लगी। इसी बीच मौका देख प्रेमी धीरे से भाग गया। नौकायन पर दो पक्षों के बीच हल्ला गुल्ला होता देख, वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने रामगढ़ताल थाने की पुलिस को सूचना दे दी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और युवती को थाने ले गई। महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है, बच्चे भी हैं।
पति से विवाद के चलते कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच शाहपुर थानाक्षेत्र निवासी युवक से प्रेम हुआ। दोनों लिविंग में साथ रहने लगे। युवक भी शादीशुदा है। उसके भी दो बच्चे हैं। महिला का कहना है कि उनके रिश्ते की जानकारी युवक की पत्नी को भी है। पत्नी ने बताया कि अब वह एक तीसरी लड़की के साथ घूम रहा है। यह कहते हुए महिला थाने में भी हंगामा करने लगी। हंगामे के बाद पुलिस ने युवक को भी बुलाया। युवती और महिला से प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।