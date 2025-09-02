Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर के थाने में चली “प्रेम पंचायत”…लिव इन पार्टनर में साथ रह रहे युवक को दूसरी लड़की के साथ देख भड़की महिला…सड़क पर हुआ जूतम पैजार

गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित नौकायन पर दो महिलाओं के बीच सड़क पर ही भिड़ंत हो गई, टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वहां काफी भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 02, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, बीच सड़क दो महिलाओं में हाथापाई, पुलिस ले आई थाने

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र के नौकायन पर एक अजीब घटना घटित हुई यहां लिव-इन पार्टनर युवक को दूसरी युवती संग देखकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन जब तब तीनों को रामगढ़ताल थाने लेकर पुलिस आई, यहां घंटे भर चली पंचायत के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। मंगलवार को इस मामले में दोनों पक्षों को फिर थाने बुलाया गया है।

नौकायन पर दो महिलाओं के हाथापाई पर जुटी भीड़

जानकारी के मुताबिक रामगढ़ताल के नौकायन में सोमवार की देर शाम लोग लुत्फ उठाने पहुंचे थे अचानक कुशीनगर की महिला लिव-इन पार्टनर को किसी अन्य युवती के साथ इसके बाद वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। वहां जाकर प्रेमी और उसके साथ घूम रही युवती से बहस करने लगी। मामला बढ़ता ही गया और दोनों युवतियों में हाथापाई होने लगी, इसी बीच मौका पाकर युवक भाग गया। दो महिलाओं के बीच हाथापाई देख भारी भीड़ इकठ्ठा होने लगी।

मौका देख प्रेमी भाग निकला, पुलिस लेकर पहुंची थाने

बार-बार महिला प्रेमी और उसके साथ मौजूद युवती को मारने के लिए दौड़ने लगी। इसी बीच मौका देख प्रेमी धीरे से भाग गया। नौकायन पर दो पक्षों के बीच हल्ला गुल्ला होता देख, वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने रामगढ़ताल थाने की पुलिस को सूचना दे दी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और युवती को थाने ले गई। महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है, बच्चे भी हैं।

जांच पड़ताल के बाद होगी आगे की कारवाई

पति से विवाद के चलते कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच शाहपुर थानाक्षेत्र निवासी युवक से प्रेम हुआ। दोनों लिविंग में साथ रहने लगे। युवक भी शादीशुदा है। उसके भी दो बच्चे हैं। महिला का कहना है कि उनके रिश्ते की जानकारी युवक की पत्नी को भी है। पत्नी ने बताया कि अब वह एक तीसरी लड़की के साथ घूम रहा है। यह कहते हुए महिला थाने में भी हंगामा करने लगी। हंगामे के बाद पुलिस ने युवक को भी बुलाया। युवती और महिला से प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

02 Sept 2025 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के थाने में चली "प्रेम पंचायत"…लिव इन पार्टनर में साथ रह रहे युवक को दूसरी लड़की के साथ देख भड़की महिला…सड़क पर हुआ जूतम पैजार

