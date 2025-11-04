‘अब सिर पर बाबा सवार हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा’, सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना

सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना फोटो सोर्स-IANS
Bihar Chunav 2025: गोरखपुर से सांसद रवि किशन बिहार विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में जनसभा करते हुए उन्हें देखा गया।
सांसद ने 'गोली मारने की धमकी' मिलने वाली घटना का जिक्र कर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें बिहार में की गई जनसभा में लोगों की भारी भीड़ दिख रही है।
मंच से रवि किशन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अरे आही-आही करता विरोधी, जैसे ही हम बोलने लगते तो कहने लगे कि बिहार में गोली मार दें, चुनाव में हम आए तो उबाल आया, अपने महादेव के भक्त हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा, अब सिर पर बाबा सवार हैं।" इस दौरान जनसभा में मौजूद लोगों ने "हर हर महादेव" के जयकारे लगाए।
बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सांसद रवि किशन को फोन पर गोली मारने की धमकी मिली थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में रामगढ़ताल थाना पुलिस ने पंजाब निवासी अजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया।हालांकि पहले आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले का बताया था, लेकिन जांच करने के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। फोन पर खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक आरोपी अजय कुमार यादव ने बताया था।
वहीं, बीते सोमवार को बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मछलियां भी पकड़ते देखा गया। इस मामले में रवि किशन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तालाब में जितनी भी मछली पकड़ी हैं, उससे तो कम ही वोट मिलेंगे। चलो, ये ठीक है कि उन्हें तैरना अच्छे से आता है।
