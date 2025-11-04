Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

‘अब सिर पर बाबा सवार हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा’, सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार की जनसभा में रवि किशन ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सिर पर बाबा सवार हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Nov 04, 2025

ravi kishan targeted india alliance public meeting in bihar know what he said

सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना फोटो सोर्स-IANS

Bihar Chunav 2025: गोरखपुर से सांसद रवि किशन बिहार विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में जनसभा करते हुए उन्हें देखा गया।

रवि किशन ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा

सांसद ने 'गोली मारने की धमकी' मिलने वाली घटना का जिक्र कर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें बिहार में की गई जनसभा में लोगों की भारी भीड़ दिख रही है।

'जहां जाएंगे डमरू बजेगा'

मंच से रवि किशन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अरे आही-आही करता विरोधी, जैसे ही हम बोलने लगते तो कहने लगे कि बिहार में गोली मार दें, चुनाव में हम आए तो उबाल आया, अपने महादेव के भक्त हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा, अब सिर पर बाबा सवार हैं।" इस दौरान जनसभा में मौजूद लोगों ने "हर हर महादेव" के जयकारे लगाए।

रवि किशन को मिली थी गोली मारने की धमकी

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सांसद रवि किशन को फोन पर गोली मारने की धमकी मिली थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में रामगढ़ताल थाना पुलिस ने पंजाब निवासी अजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया।हालांकि पहले आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले का बताया था, लेकिन जांच करने के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। फोन पर खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक आरोपी अजय कुमार यादव ने बताया था।

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

वहीं, बीते सोमवार को बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मछलियां भी पकड़ते देखा गया। इस मामले में रवि किशन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तालाब में जितनी भी मछली पकड़ी हैं, उससे तो कम ही वोट मिलेंगे। चलो, ये ठीक है कि उन्हें तैरना अच्छे से आता है।

Published on:

04 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘अब सिर पर बाबा सवार हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा’, सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना

