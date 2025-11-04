‘अब सिर पर बाबा सवार हैं, जहां जाएंगे डमरू बजेगा’, सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर निशाना

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सांसद रवि किशन को फोन पर गोली मारने की धमकी मिली थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में रामगढ़ताल थाना पुलिस ने पंजाब निवासी अजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया।हालांकि पहले आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले का बताया था, लेकिन जांच करने के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। फोन पर खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक आरोपी अजय कुमार यादव ने बताया था।