गोरखपुर के दस मुख्य स्पॉट पर रूट मार्शल तैनात…SSP बोले, जनता को मिलेगी राहत

शहर में खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में प्रमुख चौराहों और सड़कों पर स्थिति काफी बदतर हो जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। चिन्हित किए गए मार्गों पर रूट मार्शल पीक आवर में सक्रिय रहेंगे और सड़क पर मौजूद रहकर यातायात को नियंत्रित करेंगे। वे न केवल जाम की स्थिति को तत्काल सामान्य करने का प्रयास करेंगे, बल्कि दुर्घटना या किसी बाधा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इससे यातायात पुलिस को भी काफी सहूलियत मिलेगी और समन्वय बेहतर होगा।