गोरखपुर में कल 6 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल, ट्रैफिक सिस्टम रहेगा दुरुस्त…नहीं होगी PET परीक्षार्थियों को दिक्कत

जिले में तीन तरह के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें A, B व C कटेगरी में रखा गया है। A कटेगरी में राजकीय विद्यालयों को रखा गया है। ऐसे 7 केंद्र हैं। जबकि B कटेगरी में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के 32 परीक्षा केंद्र हैं। इसी तरह C श्रेणी के परीक्षा केंद्रों में सीबीएसई व आईसीएसई के स्कूलों को शामिल किया गया है। इनकी संख्या 10 है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 49 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। C श्रेणी के केंद्रों पर एसडीएम एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं।