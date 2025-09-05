गोरखपुर में कल 6 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल, ट्रैफिक सिस्टम रहेगा दुरुस्त…नहीं होगी PET परीक्षार्थियों को दिक्कत

गोरखपुर में 6 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। DM दीपक मीणा ने यह आदेश जारी किया है। इसकी वजह PET की परीक्षा है, जो शनिवार और रविवार को होनी है। परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है जिससे कि परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई दिक्कत न हो और ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त रहे।
PET परीक्षा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए रेलवे पुलिस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। छह और सात सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में जिले के 93,024 अभ्यर्थी शामिल होंगे।परीक्षा के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। 6 और 7 सितंबर को 49 केंद्रों पर दो पाली में पीईटी आयोजित की जाएगी।
प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरे पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के नोडल ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जिले में तीन तरह के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें A, B व C कटेगरी में रखा गया है। A कटेगरी में राजकीय विद्यालयों को रखा गया है। ऐसे 7 केंद्र हैं। जबकि B कटेगरी में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के 32 परीक्षा केंद्र हैं। इसी तरह C श्रेणी के परीक्षा केंद्रों में सीबीएसई व आईसीएसई के स्कूलों को शामिल किया गया है। इनकी संख्या 10 है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 49 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। C श्रेणी के केंद्रों पर एसडीएम एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं।