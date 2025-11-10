दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, सड़कों पर उतरे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में हाई अलर्ट
सोमवार की शाम करीब सात बजे दिल्ली के लाल किले के पास चलती कार में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में दर्जनों निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। गोरखपुर में भी पुलिस-प्रशासन ने फौरन हाई अलर्ट घोषित करते हुए शहरभर में चेकिंग और गश्त का व्यापक अभियान शुरू किया।
डीआईजी गोरखपुर रेंज एस. चनप्पा के नेतृत्व में पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गईं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर, मॉल, होटल, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम, और इंटेलिजेंस यूनिट के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया।डीआईजी चनप्पा ने बताया कि “दिल्ली की घटना के बाद पूरे रेंज के जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा में चूक नहीं होने दी जाएगी। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में नियमित गश्त करें और पुराने या परित्यक्त वाहनों की गहन जांच सुनिश्चित करें।
घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर भी फील्ड में उतर आए। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंदिर परिसर, पार्किंग स्थल और आस-पास के क्षेत्रों में डॉग स्क्वाड के साथ बारीकी से जांच की गई। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने तैनात जवानों को चौकन्ना रहने और हर आगंतुक की जांच करने के निर्देश दिए।
इसके बाद अधिकारियों का दल रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहाँ डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी रेलवे लक्ष्मी नारायण मिश्रा, सीओ कैंट योगेन्द्र सिंह सहित पुलिस बल ने प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और पार्किंग स्थल की बारीकी से जांच की। सभी संदिग्ध वाहनों, बैगों और यात्रियों की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी ली और यात्रियों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूने या उसके पास जाने से बचें।
अधिकारियों की टीम इसके बाद रोडवेज बस स्टेशन पहुँची। यहाँ चेकिंग के दौरान एक लेन पर बसों द्वारा कब्जा किए जाने से डीआईजी और डीएम एसएसपी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल आरएम (क्षेत्रीय प्रबंधक) को बुलाकर निर्देश दिया कि आगे से कोई भी बस रोड पर खड़ी कर सवारी न भरे। यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों से भी बातचीत कर सुरक्षा को लेकर उनकी राय जानी।
डीआईजी, डीएम और एसएसपी की टीम बाद में शहर के प्रमुख होटलों और मॉल का भी भ्रमण किया। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट ने होटल के कमरों, लॉबी, पार्किंग एरिया और रेस्टोरेंट्स की तलाशी ली। होटल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे हर आने वाले मेहमान की फोटो आईडी और पते का पूरा विवरण दर्ज करें और बिना जांच के किसी को ठहरने की अनुमति न दें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने बताया कि गोरखपुर पुलिस हर संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा —
“दिल्ली में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें सतर्क रहकर ऐसी किसी स्थिति को रोकना होगा। जैसे ही हमें जानकारी मिली, गोरखपुर पुलिस को तत्काल अलर्ट कर दिया गया। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग, गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मंदिर, मॉल और होटल जैसे संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई है।
एसएसपी ने आगे कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट और एंटी-टेरर सेल सक्रिय हैं। शहर के हर कोने में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ चेकिंग करना नहीं है, बल्कि जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखना भी है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने को दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि विशेष पेट्रोलिंग टीमों को रातभर गश्त के लिए लगाया गया है। सभी प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। “हमारी प्राथमिकता है कि गोरखपुर में शांति, सुरक्षा और जनविश्वास बना रहे।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने नागरिकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।गोरखपुर में सोमवार देर रात तक डीआईजी, डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीमें गश्त करती रहीं। स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, होटल और मॉल में जांच अभियान जारी रहा। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व सतर्कता बरती जा रही है।
