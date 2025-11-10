दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, सड़कों पर उतरे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

एसएसपी ने आगे कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट और एंटी-टेरर सेल सक्रिय हैं। शहर के हर कोने में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ चेकिंग करना नहीं है, बल्कि जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखना भी है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने को दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि विशेष पेट्रोलिंग टीमों को रातभर गश्त के लिए लगाया गया है। सभी प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। “हमारी प्राथमिकता है कि गोरखपुर में शांति, सुरक्षा और जनविश्वास बना रहे।