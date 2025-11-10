Delhi Blast UP High Alert: दिल्ली धमाके के बाद यूपी हाई अलर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों में सघन जांच तेज

सभी जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा; अखिलेश बोले--हर पहलू से हो पड़ताल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Delhi Blast 2025: दिल्ली में हुए बम धमाकों ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस गंभीर घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कड़े कदम उठाते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी लेने के तुरंत बाद डीजीपी राजीव कृष्ण को निर्देश दिए कि प्रदेश में सघन चेकिंग, कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से मजबूत किया जाए। इसके साथ ही राज्य के सभी पुलिस और खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है।
इस बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की हर पहलू से जांच होनी चाहिए और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र उपचार की अपील भी की।
दिल्ली में विस्फोट की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा स्थिति का फौरन जायजा लिया। डीजीपी से प्राप्त रिपोर्ट के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश के हर जिले में पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर रहे। योगी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, भीड़ भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मॉल्स में सुरक्षा को कई स्तर पर मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया की निगरानी पर भी खास जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी तरह की भ्रामक खबर, अफवाह या संदिग्ध गतिविधि से जुड़े इनपुट को तुरंत गंभीरता से लिया जाए और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली की इस घटना के बाद सबसे संवेदनशील स्थलों में शामिल अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस, पीएसी, एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग और डॉग स्क्वॉड की गतिविधियां भी बढ़ाई गई हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।
सीएम के निर्देशों के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आपात निर्देश जारी किए। डीजीपी ने कहा कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद रहें। बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक आयोजनों और संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रीयल-टाइम निगरानी बढ़ाई जाए। सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण कर खतरे का आकलन किया जाए और आवश्यकतानुसार सुरक्षा स्तर तुरंत बढ़ाया जाए। आम जनता की असुविधा को न्यूनतम रखते हुए सघन चेकिंग की जाए। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों, सिनेमा हॉल और बड़े मॉल्स पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर आने-जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है और संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है।
डीजीपी ने यूपी एटीएस, क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम), बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। इन सभी यूनिट्स को निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, इनपुट या सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करें। फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और यूपी 112 की पीआरवी गाड़ियों को भी लगातार गश्त करने के आदेश जारी हुए हैं।
सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरों की रियल-टाइम निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIU) को विशेष रूप से सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या सूचना के मिलने पर तुरंत उसकी रिपोर्टिंग और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। बड़े शहरों,लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी में पुलिस कंट्रोल रूम लगातार हाई अलर्ट पर काम कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए धमाकों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि यह बेहद दुखद और गंभीर घटना है। उन्होंने कहा कि इस धमाके से लोगों के मन में जो भय बैठा है, उससे जल्द से जल्द राहत दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पुख्ता कदम उठाएं। अखिलेश ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है और जांच एजेंसियों को हर कोण से पड़ताल करनी चाहिए।
दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद उत्तर प्रदेश विशेष सतर्कता में है।सीमा से सटे जिलों,गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर भीड़भाड़ बढ़ने की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा रणनीति को मजबूत किया है।
पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि को नजरअंदाज न करें और तुरंत 112 पर सूचना दें। साथ ही यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए।
