Delhi Blast UP High Alert: दिल्ली धमाके के बाद यूपी हाई अलर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों में सघन जांच तेज

सीएम के निर्देशों के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आपात निर्देश जारी किए। डीजीपी ने कहा कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद रहें। बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक आयोजनों और संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रीयल-टाइम निगरानी बढ़ाई जाए। सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण कर खतरे का आकलन किया जाए और आवश्यकतानुसार सुरक्षा स्तर तुरंत बढ़ाया जाए। आम जनता की असुविधा को न्यूनतम रखते हुए सघन चेकिंग की जाए। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों, सिनेमा हॉल और बड़े मॉल्स पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर आने-जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है और संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है।