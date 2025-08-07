गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा गार्ड ने खुद को मारी गोली, एक शॉट में खत्म कर लिया जिंदगी…परिसर में मची रही अफरा तफरी

गुरुवार सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पर गोली की आवाज सुन हड़कंप मच गया, सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो दृश्य देख अवाक रह गए। यहां रनवे पर ड्यूटी दे रहे सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली से उड़ा लिया। घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। शिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक बिहार के जितेंद्र सिंह की ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी, वहां शहर के ही झरना टोला में किराए के कमरे में रहते थे। गुरुवार को भोर में सुबह करीब चार बजे एयरपोर्ट के रनवे पर उनकी डयूटी थी। इस दौरान अचानक उन्होंने रायफल से खुद को गोली मार ली। जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल एम्स थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस सुरक्षा गार्ड की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। पुलिस ने घरवालों को सूचना दे दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जितेंद्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया वह परिवार आने के बाद ही मालूम किया जा सकता है।