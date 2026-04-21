गोरखपुर के थाने में ही हुआ दो पक्षों में विवाद, पुलिस पर गंभीर इल्जाम…लाइट बंद कर फरियादियों को लाठियों से पीटा गया

गोरखपुर के खोराबार थाना परिसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाने के अंदर घुप्प अंधेरा है और तभी पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ गालियां देते हुए लाठियों की बरसात करते है…इस बीच पीड़ित अरे सर, अरे सर की विनती करता नजर आता है। फिलहाल वीडियो की सत्यता की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया- दो पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही लगाए गए आरोपों की जांच भी कराई जा रही है।