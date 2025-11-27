SIR Form : यूपी के इस जिले में अब जमीन पर उतरे NCC कैडेट, घर-घर तक पहुंच कर करेंगे सहयोग

बैठक में एसडीएम ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स का मुख्य कार्य शहर के घर-घर जाकर यह पूछना होगा कि मतदाता को बीएलओ से एसआईआर गणना प्रपत्र प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि किसी मतदाता को फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो कैडेट्स बीएलओ से गणना प्रपत्र लेकर स्वयं उनके घर पहुंचाएंगे। इसके अलावा जिन मतदाताओं को फॉर्म मिल चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे भरकर जमा नहीं किया है, उन लोगों से वार्ता कर कैडेट्स उन्हें फॉर्म भरवाकर जमा कराने में भी सहायता करेंगे।