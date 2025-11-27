SIR Form : यूपी के इस जिले में अब जमीन पर उतरे NCC कैडेट, घर-घर तक पहुंच कर करेंगे सहयोग

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR मुहिम में जुट NCC कैडेट्स
गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान को नई गति देने के लिए आज से एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदर तहसील सभागार में आयोजित बैठक में ईआरओ/एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने एनसीसी कैडेट्स को विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए बताया कि शहर के प्रत्येक मोहल्ले में जाकर मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक एसआईआर गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे।
बैठक में एसडीएम ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स का मुख्य कार्य शहर के घर-घर जाकर यह पूछना होगा कि मतदाता को बीएलओ से एसआईआर गणना प्रपत्र प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि किसी मतदाता को फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो कैडेट्स बीएलओ से गणना प्रपत्र लेकर स्वयं उनके घर पहुंचाएंगे। इसके अलावा जिन मतदाताओं को फॉर्म मिल चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे भरकर जमा नहीं किया है, उन लोगों से वार्ता कर कैडेट्स उन्हें फॉर्म भरवाकर जमा कराने में भी सहायता करेंगे।
एसडीएम दीपक गुप्ता ने कैडेट्स को बताया कि यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 दिसंबर तक शहर विधानसभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत एसआईआर गणना प्रपत्र भरवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए, और यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक समय से फॉर्म भरकर जमा कर दे।
उन्होंने एनसीसी कैडेट्स की सराहना करते हुए कहा कि युवा ऊर्जा और अनुशासन से भरे ये कैडेट्स समाज में सकारात्मक संदेश देने में सक्षम हैं। इनके घर-घर पहुंचने से न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि फॉर्म भरने की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। एसडीएम ने सभी कैडेट्स को यह भी निर्देश दिया कि वे लोगों को यह समझाएं कि एसआईआर प्रपत्र भरना एक सरल और अनिवार्य प्रक्रिया है, जो मतदाता सूची को सटीक बनाने में मदद करता है।
बैठक में कैडेट्स को यह भी बताया गया कि कई बार लोग अनभिज्ञ होते हैं या फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में कैडेट्स का मुख्य दायित्व होगा कि वे धैर्यपूर्वक मतदाताओं को जानकारी दें, उन्हें फॉर्म के प्रत्येक कॉलम को समझाएं और आवश्यकतानुसार सही-सही भरने में सहयोग करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि फॉर्म में कोई त्रुटि न रहे और उसे तुरंत बीएलओ को जमा किया जा सके।
एनसीसी कैडेट्स ने इस अभियान में पूरे उत्साह से शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई। उनका कहना था कि यह अभियान न केवल सामाजिक सेवा का अवसर है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने का भी माध्यम है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में कैडेट्स आज से ही सक्रिय हो गए हैं और लोगों को जागरूक करने का सिलसिला शुरू हो गया है।
अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी से 4 दिसंबर तक 322 शहर विधानसभा के सभी पात्र मतदाताओं द्वारा एसआईआर गणना प्रपत्र भरकर जमा करने का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। इससे न केवल मतदाता सूची मजबूत होगी बल्कि आगामी चुनावों में किसी भी नागरिक का नाम छूटने का जोखिम भी समाप्त हो जाएगा।
