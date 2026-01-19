SP रेलवे लक्ष्मीनिवास मिश्रा को महाकुंभ-2025 सेवा पर मिला मुख्यमंत्री मेडल, रेलवे ने किया था बेहतरीन काम

इससे यात्रियों को सहायता मिलने के साथ व्यवस्था सुचारु बनी रही। महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बलों को लगातार तैनात रखा गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर रूट, सूचना और भीड़ प्रबंधन पर काम किया। यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखा गया जिससे जरूरी जानकारियां लोगों को मिलती रहीं। इस दौरान अधिकारियों ने SP की कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व की सराहना की। सम्मान मिलने की जानकारी के बाद रेलवे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताई और शुभकामनाएं दीं। यह उपलब्धि रेलवे पुलिस बल के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे सम्मान से कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता है और बेहतर काम को प्रेरणा मिलती है।