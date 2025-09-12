Patrika LogoSwitch to English

त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पहल,मुंबई-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल

अक्टूबर माह में त्यौहारों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इससे गंतव्य तक जाने में सहूलियत होगी

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 12, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, त्योहारों के मौसम में चलेगी स्पेशल ट्रेल

अक्टूबर माह में आनेवाले त्योहारों पर घर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब आगामी दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर मुंबई से गोरखपुर और गोरखपुर से मुंबई के बीच पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 26 सितम्बर से 2 दिसम्बर 2025 तक रोज़ाना चलेगी और कुल 66 फेरों का संचालन करेगी।

मुंबई से गोरखपुर आने वाली ट्रेन का समय

01079 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन 26 सितम्बर से 30 नवम्बर तक रोज़ाना रात 10:30 बजे मुंबई से चलेगी। यह ट्रेन रास्ते में दादर, थाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, ऊरई, कानपुर, लखनऊ, गोण्डा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए तीसरे दिन सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन का समय

वापसी में 01080 गोरखपुर-मुंबई पूजा विशेष ट्रेन 28 सितम्बर से 2 दिसम्बर तक रोज़ाना दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से खुलेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, कानपुर, ऊरई, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, थाणे और दादर से होकर तीसरे दिन रात 12:40 बजे मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) पहुँचेगी।

पूजा स्पेशल में हर श्रेणी के कोच रहेंगे मौजूद

इस पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें 10 कोच शयनयान (स्लीपर क्लास)5 कोच साधारण द्वितीय श्रेणी, 3 कोच वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (AC-3), 2 एस.एल.आर. (गार्ड कोच/सामान रखने वाले कोच) शामिल रहेंगे। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस पूजा विशेष ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें घर आने-जाने में सुविधा होगी।

12 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पहल,मुंबई-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल

