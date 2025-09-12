त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पहल,मुंबई-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल

अक्टूबर माह में आनेवाले त्योहारों पर घर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब आगामी दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर मुंबई से गोरखपुर और गोरखपुर से मुंबई के बीच पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 26 सितम्बर से 2 दिसम्बर 2025 तक रोज़ाना चलेगी और कुल 66 फेरों का संचालन करेगी।