त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पहल,मुंबई-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल

अक्टूबर माह में आनेवाले त्योहारों पर घर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब आगामी दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर मुंबई से गोरखपुर और गोरखपुर से मुंबई के बीच पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 26 सितम्बर से 2 दिसम्बर 2025 तक रोज़ाना चलेगी और कुल 66 फेरों का संचालन करेगी।
01079 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन 26 सितम्बर से 30 नवम्बर तक रोज़ाना रात 10:30 बजे मुंबई से चलेगी। यह ट्रेन रास्ते में दादर, थाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, ऊरई, कानपुर, लखनऊ, गोण्डा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए तीसरे दिन सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
वापसी में 01080 गोरखपुर-मुंबई पूजा विशेष ट्रेन 28 सितम्बर से 2 दिसम्बर तक रोज़ाना दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से खुलेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, कानपुर, ऊरई, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, थाणे और दादर से होकर तीसरे दिन रात 12:40 बजे मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) पहुँचेगी।
इस पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें 10 कोच शयनयान (स्लीपर क्लास)5 कोच साधारण द्वितीय श्रेणी, 3 कोच वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (AC-3), 2 एस.एल.आर. (गार्ड कोच/सामान रखने वाले कोच) शामिल रहेंगे। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस पूजा विशेष ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें घर आने-जाने में सुविधा होगी।