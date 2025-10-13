Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में SSP का फरमान…विवेचनाओं में न हो देरी, त्योहारों के मद्देनजर रहे उच्च सतर्कता

एसएसपी राजकरन नैय्यर ने कहा कि आने वाले त्यौहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह सजग रहे और जनपद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करे।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 13, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते SSP

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एसएसपी ने थाना स्तर पर लम्बित मुकदमों की विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सर्किल ऑफिसर अपने-अपने क्षेत्रों के थानों में लंबित विवेचनाओं को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा कर कोर्ट में प्रेषित करें ताकि वादी पक्ष को समय पर न्याय मिल सके।

लंबित न रहें विवेचना पूर्ण फाइलें

एसएसपी ने कहा कि किसी भी सर्किल अधिकारी के कार्यालय में विवेचना पूर्ण होने के बाद आने वाली फाइलें बिना निर्णय के लंबे समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई अधिकारी बिना कारण फाइलों को अपने कार्यालय में रोककर रखता है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो, जिससे न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा मजबूत हो।

त्योहारों पर चाक-चौबंद रहे सुरक्षा व्यवस्था

एसएसपी नय्यर ने आगामी त्योहारों — दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व — को लेकर पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रहनी चाहिए। इसके लिए सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में नियमित रात्रि भ्रमण करें और किसी भी घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम व वरिष्ठ अधिकारियों को दें।

छोटी से छोटी घटना पर तत्काल हो कार्यवाही

उन्होंने कहा कि किसी भी थाना क्षेत्र में यदि छोटी से छोटी घटना भी घटित होती है, तो संबंधित प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का मूल्यांकन कर उच्चाधिकारियों को सूचित करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि “कानून व्यवस्था की निगरानी में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान एसएसपी ने दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम के समन्वित प्रयासों से त्योहार शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है।

इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, सीओ कैंपियरगंज विवेक कुमार तिवारी, सीओ खजनी शिल्पी कुमारी, सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह, सीओ ऑफिस दीपांशी सिंह राठौर, सीओ बांसगांव अनुज सिंह, सीओ अपराध यूपी सिंह, और सीओ एआईयू देवी दयाल सहित जिले के सभी सर्किल अधिकारी उपस्थित रहे।

Published on:

13 Oct 2025 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में SSP का फरमान…विवेचनाओं में न हो देरी, त्योहारों के मद्देनजर रहे उच्च सतर्कता

