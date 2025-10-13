गोरखपुर में SSP का फरमान…विवेचनाओं में न हो देरी, त्योहारों के मद्देनजर रहे उच्च सतर्कता

एसएसपी ने कहा कि किसी भी सर्किल अधिकारी के कार्यालय में विवेचना पूर्ण होने के बाद आने वाली फाइलें बिना निर्णय के लंबे समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई अधिकारी बिना कारण फाइलों को अपने कार्यालय में रोककर रखता है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो, जिससे न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा मजबूत हो।