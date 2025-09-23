Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

छात्र दीपक हत्याकांड : SSP की सख्ती के आगे नहीं काम आई माननीय की सरपरस्ती…पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह भी सस्पेंड

सोमवार को एसएसपी राजकरन नैय्यर ने लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में गुलरिहा और पिपराइच थानों पर तैनात छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया, वहीं पिपराइच थानेदार पुरूषोतम आनंद सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच का आदेश भी दे दिए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 23, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SSP राजकरन नैयर

सोमवार 15 सितंबर को पशु तस्करों द्वारा छात्र की निर्मम हत्या के बाद उग्र ग्रामीणों का बवाल और पिपराइच के SO पुरुषोत्तम आनंद सिंह, चौकी इंचार्ज जंगल धूसड ज्योति तिवारी सहित थाना पिपराइच पुलिस पर पशु तस्करों से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया गया। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा। इसके बाद पशु तस्करों के साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी कारवाई शुरू हुई।

पिपराइच और गुलहरिया थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कारवाई

SSP राजकरन नैयर ने पशु तस्करों पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी विनय सिंह समेत पांच पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। इसके अलावा गुलरिहा थाने के पांच पुलिसकर्मी भी कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

कार में टक्कर के बाद भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच हाथापाई, कांग्रेस नेता ने मांगी माफी
कानपुर
image

छात्र की हत्या के अगले दिन चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए

इससे पहले घटना के अगले दिन जंगल धूषड़ चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। सोमवार को एसएसपी राजकरन नय्यर ने पिपराइच एसओ पुरुषोत्तम आनंद सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच बैठाई।जंगल धूषण चौकी प्रभारी विनय सिंह, सिपाही श्याम नारायण और विजय कुमार सिंह को लाइनहाजिर कर दिया। पिपराइच थाने के वाहन चालक को भी लाइन हाजिर किया गया है।

जारी है SSP की कारवाई

एसएसपी ने गुलरिहा थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार गौतम, सिपाही अविनाश विक्रम सिंह, अनुराग कुमार, सूर्य प्रकाश पटेल और अवनीश यादव को भी लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस लाइन से विकास सिंह को जंगल छत्रधारी का नया चौकी प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले जंगल धूसड़ चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी और 4 सिपाही निलंबित किए गए थे।पिपराइच थाने के मुंशी प्रदीप कुमार और सिपाही अफसर जमाल को भी दो दिन पहले हटाया गया था।

ये भी पढ़ें

देवरिया के नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार, पशु तस्करों पर लगाम बड़ी प्राथमिकता
देवरिया
Up news, deoria police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / छात्र दीपक हत्याकांड : SSP की सख्ती के आगे नहीं काम आई माननीय की सरपरस्ती…पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह भी सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.