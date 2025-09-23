छात्र दीपक हत्याकांड : SSP की सख्ती के आगे नहीं काम आई माननीय की सरपरस्ती…पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह भी सस्पेंड

एसएसपी ने गुलरिहा थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार गौतम, सिपाही अविनाश विक्रम सिंह, अनुराग कुमार, सूर्य प्रकाश पटेल और अवनीश यादव को भी लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस लाइन से विकास सिंह को जंगल छत्रधारी का नया चौकी प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले जंगल धूसड़ चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी और 4 सिपाही निलंबित किए गए थे।पिपराइच थाने के मुंशी प्रदीप कुमार और सिपाही अफसर जमाल को भी दो दिन पहले हटाया गया था।