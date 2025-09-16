छात्र हत्या अपडेट : SSP ने पूरी चौकी किया सस्पेंड, ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे…पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए STF भी लगी

देर रात ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को पकड़ लिया। उनके पिकअप को कब्जे में लेने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। पुलिस की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह सात बजे भट्ठा चौराहा जाम कर दिया। एहतियात के तौर पर गांव में और मौके पर पीएसी के साथ ही भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। DIG, SSP, CO समेत पुलिस और PAC के जवान से पूरा इलाका भर गया। परिजनों का मान मनोव्वल कर किसी तरह दीपक के शव का पोस्टमार्टम हुआ, और अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस समय क्षेत्र में भारी आक्रोश लिए शांति कायम है।