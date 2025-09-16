छात्र हत्या अपडेट : SSP ने पूरी चौकी किया सस्पेंड, ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे…पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए STF भी लगी

गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद सोमवार की आधी रात से चल रहा बवाल फिलहाल शांत है। इस दुखद घटना के बाद SSP राजकरन नैय्यर ने बड़ी कारवाई की है, उन्होंने जंगल धूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत 4 कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। इसी बीच रात 9 बजे ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी गोरखपुर पहुंचे हैं। पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए STF को लगाया गया है, फरार पशु तस्करों का लिंक गोपालगंज(बिहार), रामपुर(यूपी) से मिला।
सोमवार रात पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआचापी गांव में गौ तस्करों ने छात्र दीपक गुप्ता को बुरी तरह पीट कर मार डाला, इस वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया जो सुबह होते होते पुलिस से हिंसक टकराव में बदल गया। वारदात के बाद गांव में भारी बवाल मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच देर रात झड़प हुई, जिसमें एसपी नॉर्थ, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
देर रात ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को पकड़ लिया। उनके पिकअप को कब्जे में लेने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। पुलिस की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह सात बजे भट्ठा चौराहा जाम कर दिया। एहतियात के तौर पर गांव में और मौके पर पीएसी के साथ ही भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। DIG, SSP, CO समेत पुलिस और PAC के जवान से पूरा इलाका भर गया। परिजनों का मान मनोव्वल कर किसी तरह दीपक के शव का पोस्टमार्टम हुआ, और अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस समय क्षेत्र में भारी आक्रोश लिए शांति कायम है।