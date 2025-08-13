Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

ABVP के तिरंगा यात्रा में छात्रों का जमावड़ा, एकता और अखण्डता का दिया संदेश

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज ABVP ने तिरंगा यात्रा निकाला, इस दौरान बड़ी संख्या में वंदेमातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 13, 2025

Up news, ABVP
फोटो सोर्स: पत्रिका, ABVP ने निकाली तिरंगा यात्रा

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मे स्वतंत्रता दिवस तिरंगा यात्रा निकालकर भारत की एकता और अखण्डता का संदेश दिया गया। अभाविप गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रमेश ने कहा कि अभाविप जो की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है।

एकता और बंधुता की भावना के साथ राष्ट्र के विकास

अभाविप राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अमृत लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक में राष्ट्रीयता का भावना का विकास कर भाईचारे, एकता और बंधुता की भावना के साथ राष्ट्र के विकास और उत्थान में देश की अखंडता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। अभाविप गोरखपुर विभाग संयोजक शुभम गोविंद राव ने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक के भीतर जागृत कर उन्हें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करना है जिससे विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित हो सके और अमृतकाल के पंच प्रण को पूरा कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है।

स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर दिया गया श्रद्धांजलि

अभाविप गोरक्ष प्रांत के प्रांत छात्रावास सह संयोजक हर्षित मालवीय ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय का वह तिरंगा यात्रा है जो अनुशासन एकता और और भाईचारे के साथ राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता है| भारत की आजादी के लिए बलिदान हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा यह तिरंगा यात्रा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की स्वीकृति का प्रतीक है।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर प्रांत स्कूली विद्यार्थी कार्य संयोजक आदित्य प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संपदा द्विवेदी, किशन मिश्रा, आयुष दुबे, प्रदीप, राज, दीपांशु, दिव्यांश, कृष, अंजन, विनय, सात्विक, अनुराग, रंजीत ,श्रेया ,प्राची, आराध्य, खुशी, अन्नू और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

Published on:

13 Aug 2025 11:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ABVP के तिरंगा यात्रा में छात्रों का जमावड़ा, एकता और अखण्डता का दिया संदेश

