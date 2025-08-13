ABVP के तिरंगा यात्रा में छात्रों का जमावड़ा, एकता और अखण्डता का दिया संदेश

अभाविप राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अमृत लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक में राष्ट्रीयता का भावना का विकास कर भाईचारे, एकता और बंधुता की भावना के साथ राष्ट्र के विकास और उत्थान में देश की अखंडता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। अभाविप गोरखपुर विभाग संयोजक शुभम गोविंद राव ने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक के भीतर जागृत कर उन्हें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करना है जिससे विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित हो सके और अमृतकाल के पंच प्रण को पूरा कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है।