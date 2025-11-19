Patrika LogoSwitch to English

सर्विलांस से मिली बड़ी सफलता, GRP ने बरामद किया 55 लाख का मोबाइल…पांच राज्यों से टीम ने किया बरामद

गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर जीआरपी गोरखपुर ने खोए, चोरी हुए 248 एंड्रॉयड मोबाइलों को उनके स्वामियों को सौंपा गया। कुल बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 55 लाख आंकी गई है। गुमशुदा मोबाइल यूपी सहित पांच प्रदेशों से बरामद किए गए हैं।

गोरखपुर

anoop shukla

Nov 19, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, मोबाइल धारक को बरामद मोबाइल देते SP

गोरखपुर जीआरपी परिसर में उस समय खुशनुमा माहौल बन गया जब सैकड़ों लोगों को उनके गायब हुए मोबाइल उनको वापस मिल गए। यह उपलब्धि गोरखपुर जीआरपी पुलिस और सर्विलांस टीम ने हासिल की है। इनमें 55 लाख रुपए के खोए और चोरी हुए 248 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटाए गए। ये मोबाइल फोन पिछले तीन- चार महीने में शिकायत के आधार पर बरामद किया गया है। ये बरामदगी यूपी, बिहार,दिल्ली,महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश से टीम ने की है।

पांच राज्यों से बरामद किया गया गुमशुदा 248 मोबाइल

इन मोबाइल को अनुमानतः सत्तर लोगों को जीआरपी एसपी ऑफिस बुलाकर उनके मोबाइल को वापस दिया गया। यह भी सुविधा दी गई है कि जो लोग नहीं पहुंच सके हैं उनके मोबाइल संबंधित थानों तक पहुंचा दिया जाएगा। जहां से वे अपना मोबाइल ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से बरामद किया गया है। सभी 248 मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹55 लाख आंकी गई है। जीआरपी ने वर्ष 2025 में अब तक कुल 1,570 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। SP जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने कहा कि सर्विलांस और विभिन्न थानों ने इस अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस गुड वर्क के लिए सर्विलांस टीम को 5 हजार का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्री अपने समानों की सुरक्षा में सतर्क रहें। मोबाइल बरामदगी करने वाली टीम का संचालन रेलवे गोरखपुर विनोद कुमार सिंह के देख-रेख में किया गया।

Updated on:

19 Nov 2025 03:46 pm

Published on:

19 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सर्विलांस से मिली बड़ी सफलता, GRP ने बरामद किया 55 लाख का मोबाइल…पांच राज्यों से टीम ने किया बरामद

