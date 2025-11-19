Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘मंत्री हमारे पार्टनर हैं…कुछ नहीं कर पाओगे’, भूमाफिया से परेशान मां-बेटे ने पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर खाया जहर

Mother-son Consume Poison : मथुरा के रहने वाले मां-बेटे ने लखनऊ में पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 19, 2025

भू-माफिया से परेशान मां-बेटे ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, PC- Video Grab

लखनऊ : लखनऊ में पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर मां-बेटे ने जहर खा लिया। जहर खाने की वजह से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

मां-बेटे मुनेश सिंह (56) और बलजीत सिंह (38) मथुरा के बरसाना के निवासी हैं। दोनों राधारानी टाउनशिप में रहते हैं। बताया जा रहा है कि किसी ने इनके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही थी। इसी वजह से दोनों ने यह कदम उठाया।

'मंत्री को अपना पार्टनर बताते हैं भूमाफिया'

मुनेश सिंह की जेब में एक प्रार्थना पत्र मिला है। उसमें लिखा हुआ है- मथुरा के भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी, हरि नारायण राय और अभय शर्मा ने उन्हें लूट लिया है। इन लोगों ने एक प्लॉट 15 लाख और एक मकान 28 लाख रुपए में बेचा था।

2 साल हो गए लेकिन मकान में कब्जा दिया था लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। वहीं, प्लॉट पर कब्जा भी नहीं मिला। इनके खिलाफ जब मुकदमा दायर किया तो ये लोग दबंगई करने लगे। हर अधिकारी के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर ये लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनस पार्टनर हैं।

सल्फास खाकर जान देने की कोशिश

जहां सड़क पर दोनों मां-बेटे पड़े तड़प रहे थे, वहीं पर सल्फास का खाली पाउच मिला है। पाउच का एक किनारा फटा हुआ है। इस पर प्रोडक्शन की डेट इसी साल जून की पड़ी हुई है। यह जहर काफी खतरनाक होता है।

पाउच पर लिखा है कि अगर गलती से भी यह पेट में चला जाए तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। लगातार उल्टी हो सकती है। सूखी खांसी बहुत आएगी जिससे दम घुटने लगेगा।

ये भी पढ़ें

बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ? भाजपा का यह नेता करेगा तय, पार्टी ने सौंपी कमान
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 02:43 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मंत्री हमारे पार्टनर हैं…कुछ नहीं कर पाओगे’, भूमाफिया से परेशान मां-बेटे ने पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर खाया जहर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरकारी App खोलेगा शराब के असली-नकली होने की पोल! देसी से लेकर अंग्रेजी सभी कैटेगरी की ऐसे खुलेगी ‘कुंडली’

how to check whether liquor is adulterated or not on mobile know about up excise citizen app
लखनऊ

यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द; इस नेता पर पार्टी की नजर

new bjp state president may announced soon in uttar pradesh whose name could be finalized up politics
लखनऊ

UP में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती: सबसे अधिक पद कानपुर में, महिलाओं को 20% आरक्षण; 17 दिसंबर तक करें आवेदन

UP Home Guard Notification (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर

करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ? भाजपा का यह नेता करेगा तय, पार्टी ने सौंपी कमान

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.