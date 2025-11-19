‘मंत्री हमारे पार्टनर हैं…कुछ नहीं कर पाओगे’, भूमाफिया से परेशान मां-बेटे ने पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर खाया जहर

भू-माफिया से परेशान मां-बेटे ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, PC- Video Grab
लखनऊ : लखनऊ में पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर मां-बेटे ने जहर खा लिया। जहर खाने की वजह से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।
मां-बेटे मुनेश सिंह (56) और बलजीत सिंह (38) मथुरा के बरसाना के निवासी हैं। दोनों राधारानी टाउनशिप में रहते हैं। बताया जा रहा है कि किसी ने इनके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही थी। इसी वजह से दोनों ने यह कदम उठाया।
मुनेश सिंह की जेब में एक प्रार्थना पत्र मिला है। उसमें लिखा हुआ है- मथुरा के भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी, हरि नारायण राय और अभय शर्मा ने उन्हें लूट लिया है। इन लोगों ने एक प्लॉट 15 लाख और एक मकान 28 लाख रुपए में बेचा था।
2 साल हो गए लेकिन मकान में कब्जा दिया था लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। वहीं, प्लॉट पर कब्जा भी नहीं मिला। इनके खिलाफ जब मुकदमा दायर किया तो ये लोग दबंगई करने लगे। हर अधिकारी के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर ये लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनस पार्टनर हैं।
जहां सड़क पर दोनों मां-बेटे पड़े तड़प रहे थे, वहीं पर सल्फास का खाली पाउच मिला है। पाउच का एक किनारा फटा हुआ है। इस पर प्रोडक्शन की डेट इसी साल जून की पड़ी हुई है। यह जहर काफी खतरनाक होता है।
पाउच पर लिखा है कि अगर गलती से भी यह पेट में चला जाए तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। लगातार उल्टी हो सकती है। सूखी खांसी बहुत आएगी जिससे दम घुटने लगेगा।
