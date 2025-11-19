‘मंत्री हमारे पार्टनर हैं…कुछ नहीं कर पाओगे’, भूमाफिया से परेशान मां-बेटे ने पर्यटन मंत्री के आवास के बाहर खाया जहर

2 साल हो गए लेकिन मकान में कब्जा दिया था लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। वहीं, प्लॉट पर कब्जा भी नहीं मिला। इनके खिलाफ जब मुकदमा दायर किया तो ये लोग दबंगई करने लगे। हर अधिकारी के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर ये लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनस पार्टनर हैं।