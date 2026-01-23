गोरखपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, ब्लैकआउट मॉकड्रिल रहा बेअसर…मुख्य चौराहों पर जलती रहीं लाइटें, दौड़ती रहीं गाड़ियां,

गोरखपुर ने प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समय शाम 6:00 बजे ब्लैकआउट मॉकड्रिल के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि सायरन बजते ही सभी प्रकार की लाइटें बंद कर दी जाएं और आम जनमानस पूरी तरह से ब्लैकआउट का पालन करे। बावजूद इसके गोरखपुर जनपद में यह मॉकड्रिल कागज़ों तक ही सीमित नजर आई और जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया।