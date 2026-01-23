सायरन बजे… सड़कों पर भागने लगे लोग, आसमान में गड़गड़ाए सेना के हेलीकॉप्टर, पूरे यूपी में हुआ ब्लैकआउट

लखनऊ : अचानक सायरन की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। सड़कों पर चल रहे लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। दुकानदारों ने आनन-फानन में शटर गिरा दिए। कुछ ही पलों में पूरे इलाके की लाइट गुल हो गई। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है।