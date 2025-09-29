Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे सीएम बुढ़िया माई के मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए। सीएम इसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, शाम को उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किए।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Sep 29, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम योगी

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी लिए। इस दौरान सीएम का मुख्य फोकस प्रतिमाओं के विसर्जन पर था उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन यात्रा मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाए, इसमें कोई व्यवधान नहीं आए।

कृत्रिम तालाबों के बारे में लिए जानकारी

सीएम ने नगर आयुक्त से विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों के बारे में जानकारी ली। नगर निगम की ओर से बताया गया कि कृत्रिम तालाब तैयार कर लिए गए हैं। वहां तक एप्रोच मार्ग भी बना लिया गया है। विसर्जन यात्रा मार्ग को लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यहां साफ-सफाई कर ली गई है। ट्रैफिक सिस्टम पर अधिकारियों को सतर्क रहने की बात बोलते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस इसमें एक्टिव रहे, कहीं भी जाम जैसी समस्या न उत्पन्न हो।

स्ट्रीट लाइटें रहें दुरुस्त

सीएम ने शहर भर में लगी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है, उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सड़कों पर अंधेरा न रहे। बैठक में एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीआईजी एस चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राजकरन नैय्यर, जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

‘महाराज जी मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं… बेटा कैंसर से जूझ रहा है उसे बचा लीजिए’
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 10:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Indian Railways: पूर्वोत्तर रेलवे को बड़ी सौगात,अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई अमृत भारत ट्रेन !

Gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर में पुलिस पर पथराव…दरोगा का फटा सिर, छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिशन शक्ति फेज 5.0 : गोरखपुर में छात्राओं के बीच पहुंचे SSP, बोले…आपके हर कदम पर साथ है पुलिस

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

मनबढ़ ने एयरगन से फायर कर मचाया दहशत, वीडियो वायरल होते ही घर पहुंची पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.