सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

सीएम ने नगर आयुक्त से विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों के बारे में जानकारी ली। नगर निगम की ओर से बताया गया कि कृत्रिम तालाब तैयार कर लिए गए हैं। वहां तक एप्रोच मार्ग भी बना लिया गया है। विसर्जन यात्रा मार्ग को लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यहां साफ-सफाई कर ली गई है। ट्रैफिक सिस्टम पर अधिकारियों को सतर्क रहने की बात बोलते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस इसमें एक्टिव रहे, कहीं भी जाम जैसी समस्या न उत्पन्न हो।