सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

फोटो सोर्स: पत्रिका, अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम योगी
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी लिए। इस दौरान सीएम का मुख्य फोकस प्रतिमाओं के विसर्जन पर था उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन यात्रा मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाए, इसमें कोई व्यवधान नहीं आए।
सीएम ने नगर आयुक्त से विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों के बारे में जानकारी ली। नगर निगम की ओर से बताया गया कि कृत्रिम तालाब तैयार कर लिए गए हैं। वहां तक एप्रोच मार्ग भी बना लिया गया है। विसर्जन यात्रा मार्ग को लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यहां साफ-सफाई कर ली गई है। ट्रैफिक सिस्टम पर अधिकारियों को सतर्क रहने की बात बोलते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस इसमें एक्टिव रहे, कहीं भी जाम जैसी समस्या न उत्पन्न हो।
सीएम ने शहर भर में लगी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है, उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सड़कों पर अंधेरा न रहे। बैठक में एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीआईजी एस चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राजकरन नैय्यर, जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल आदि उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग