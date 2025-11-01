जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम…अधिकारियों को दिए अपराधियों और भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई का निर्देश

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी शुक्रवार की रात गोरखपुर पहुंचे आज वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इस दौरान गोरखपुर यूनिवर्सिटी में NBT द्वारा लगाए गए पुस्तक मेले का भी शुभारंभ करेंगे।