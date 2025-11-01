Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम…अधिकारियों को दिए अपराधियों और भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई का निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की रात गोरखपुर प्रवास पर पहुंचे। सुबह अपने गुरुओं की पूजा कर जनता दरबार पहुंचे। अनुमानतः दो सौ की संख्या में आए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को कारवाई का निर्देश दिए

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, cm Yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दरबार में सीएम योगी

गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह जनता दरबार में मौजूद फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कारवाई करने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, भू माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इस दौरान सीएम ने लगभग दो सौ लोगों की समस्याएं सुनीं।

भूमि विवाद और चिकित्सीय सहायता के रहे अधिकतर मामले

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी शुक्रवार की रात गोरखपुर पहुंचे आज वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इस दौरान गोरखपुर यूनिवर्सिटी में NBT द्वारा लगाए गए पुस्तक मेले का भी शुभारंभ करेंगे।

Published on:

01 Nov 2025 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम…अधिकारियों को दिए अपराधियों और भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई का निर्देश

