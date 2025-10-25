छठ पर्व के माध्यम से संस्कृति और प्रकृति के संगम को किया गया प्रदर्शित, CRD महिला डिग्री कालेज में अभाविप का कार्यक्रम

राष्ट्रीय कला मंच, गोरखपुर महानगर की संयोजक आराध्या श्रीवास्तव ने कहा कि "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव इस विश्वास पर कार्य करती है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त करने वाला वर्ग नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। परिषद के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन, सेवा और संस्कार की भावना का विकास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक छात्र अपने भीतर की क्षमता को पहचानकर समाज और राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय योगदान दे।"कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या सुमन सिंह, अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्पदा द्विवेदी, प्राची गुप्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।