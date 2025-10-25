छठ पर्व के माध्यम से संस्कृति और प्रकृति के संगम को किया गया प्रदर्शित, CRD महिला डिग्री कालेज में अभाविप का कार्यक्रम

फोटो सोर्स: पत्रिका, छठ पर्व पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम ‘राष्ट्रीय कला मंच’, गोरखपुर महानगर द्वारा छठ पर्व के अवसर पर नाटक, गीत-संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चंद्रकांती रामावती महिला महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने छठ पर्व की सांस्कृतिक महिमा और पर्यावरणीय संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुति, नृत्य और गीत जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एकल गीत प्रतियोगिता में रिद्धिमा को और नाटक प्रतियोगिता में सागर को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि और अभाविप गोरखपुर महानगर उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने कहा,"छठ महापर्व भारतीय संस्कृति का एक अनोखा पर्व है, जो प्रकृति, आस्था और अनुशासन का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह पर्व हमें सूर्य उपासना के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश देता है। आधुनिक युग में जब पर्यावरणीय असंतुलन और सांस्कृतिक विच्छेदन जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, ऐसे समय में यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है।"
राष्ट्रीय कला मंच, गोरखपुर महानगर की संयोजक आराध्या श्रीवास्तव ने कहा कि "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव इस विश्वास पर कार्य करती है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त करने वाला वर्ग नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। परिषद के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन, सेवा और संस्कार की भावना का विकास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक छात्र अपने भीतर की क्षमता को पहचानकर समाज और राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय योगदान दे।"कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या सुमन सिंह, अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्पदा द्विवेदी, प्राची गुप्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग