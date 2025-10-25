Yogi Chhath Puja: आस्था से सराबोर लखनऊ: लक्ष्मण मेला घाट पर छठी मैया का भव्य दरबार, संध्या अर्घ्य में शामिल होंगे Yogi

25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ महापर्व में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार उत्साह और सुरक्षा दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया है। पंडालों, घाटों, प्रकाश व्यवस्था, सफाई से लेकर चिकित्सा सहायता और यातायात व्यवस्था तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सबसे विशेष बात यह है कि 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संध्या अर्घ्य के समय गोमती किनारे पहुंचकर अर्घ्य अर्पित करेंगे। उनके आगमन से आयोजन का आकर्षण कई गुना बढ़ गया है।