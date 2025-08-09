रक्षाबंधन पर भाइयों और बहनों के उत्साह से गुलजार रहेगा जिला जेल, जेल प्रशासन ने भी कर रखा है उम्दा व्यवस्था

जेल प्रशासन परिसर में निशुल्क राखी का स्टॉल भी लगाएगा। वहीं जेल में बंद ऐसे बंदी जिनसे कोई नहीं मिलने आता है। उन्हें जेल प्रशासन की ओर मुंह मीठा कर उनकी कलाई में राखी बंधवाएगा। इसके अलावा कई संस्था के सदस्य भी जेल जाकर बंदियों और बंदी रक्षकों की कलाई पर राखी बांधते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर आज सुबह 7:30 बजे से बंदियों की मुलाकात शुरू कराई जाएगी। भारी भीड़ के पूर्व के सिस्टम को देखते हुए इसे जेल प्रशासन ने कई शिफ्ट में सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुलाकात कराने की व्यवस्था बनाई है।