गोरखपुर

रक्षाबंधन पर भाइयों और बहनों के उत्साह से गुलजार रहेगा जिला जेल, जेल प्रशासन ने भी कर रखा है उम्दा व्यवस्था

रक्षाबंधन पर्व पर जिला जेल में बंद कैदियों के भाई, बहन भी उत्साहित रहते हैं। इसके किए व्यापक तैयारी की गई है कि रक्षाबंधन पर सभी भाइयों के कलाई कर राखी की चमक बरकरार रहे।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 09, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने की है उम्दा व्यवस्था

गोरखपुर जिला जेल में रक्षाबंधन के दिन कैदियों के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। बंदियों के भाई-बहन जेल में आकर रक्षाबंधन बांध कर त्यौहार मना सकेंगे। इस बार जिला कारागार में भीड़ न बड़े इस कारण केवल भाई और बहनों को ही जेल के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए जेल प्रशासन ने पत्र भी जारी किया है। किसी को भी मिठाई बाहर से नहीं ले जाने कि जरूरत है, सभी व्यवस्था अंदर उपलब्ध हैं।

जिला जेल में वर्तमान में दो हजार कैदी बंद हैं

वर्तमान में जिला जेल में करीब दो हजार बंदी बंद हैं। इसमें 115 महिलाएं और करीब 1800 पुरुष बंदी हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि अनुमान है कि लगभग एक हजार से अधिक लोग रक्षा बंधन के दिन आते हैं। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर सिर्फ भाई और बहन को ही जेल में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा आए हुए लोगों को भीड़ कम होने पर ही अंदर जाने का अवसर मिल पाएगा।

जेल के अंदर लगेगा निःशुल्क राखी का स्टाल, मिठाई की भी रहेगी व्यवस्था

जेल प्रशासन परिसर में निशुल्क राखी का स्टॉल भी लगाएगा। वहीं जेल में बंद ऐसे बंदी जिनसे कोई नहीं मिलने आता है। उन्हें जेल प्रशासन की ओर मुंह मीठा कर उनकी कलाई में राखी बंधवाएगा। इसके अलावा कई संस्था के सदस्य भी जेल जाकर बंदियों और बंदी रक्षकों की कलाई पर राखी बांधते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर आज सुबह 7:30 बजे से बंदियों की मुलाकात शुरू कराई जाएगी। भारी भीड़ के पूर्व के सिस्टम को देखते हुए इसे जेल प्रशासन ने कई शिफ्ट में सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुलाकात कराने की व्यवस्था बनाई है।

Published on:

09 Aug 2025 01:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / रक्षाबंधन पर भाइयों और बहनों के उत्साह से गुलजार रहेगा जिला जेल, जेल प्रशासन ने भी कर रखा है उम्दा व्यवस्था

