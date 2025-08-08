8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

यूपी के इस गांव में 300 साल से नहीं मनाया गया रक्षाबंधन, राखी देखकर दूर भागते हैं गांव के लोग, जानें वजह

Raksha Bandhan News: उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले के बेनीपुर चक गांव में पिछले 300 सालों से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। एक ऐतिहासिक घटना में पूर्वज ने राखी के बदले अपनी पूरी जमींदारी बहन को दे दी थी।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 08, 2025

Raksha Bandhan No Rakhi Tradition in UP Village for 300 years
यूपी के इस गांव में 300 साल से नहीं मनाया गया रक्षाबंधन | AI Generated Image

Raksha Bandhan No Rakhi Tradition in UP Village: त्योहारों के मौसम में जहां देशभर में रक्षाबंधन की रौनक दिखाई देती है, वहीं उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले का बेनीपुर चक गांव इस खुशी से हमेशा दूर रहता है। यहां पिछले 300 सालों से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधतीं। विवाहिताएं भी मायके जाकर त्योहार नहीं मनातीं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी गांववाले इसे सख्ती से निभाते हैं।

राखी देखकर दूर भागते हैं लोग

बेनीपुर चक, सम्भल से आदमपुर मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बदलते वक्त और आधुनिकता के बावजूद यहां रक्षाबंधन न मनाने की 300 साल पुरानी परंपरा कायम है। गांव के बुजुर्ग सौरान सिंह और विजेंद्र सिंह बताते हैं कि एक राखी के कारण उनके पूर्वज को पूरी जमींदारी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद से यह त्योहार गांव में हमेशा के लिए बंद हो गया।

ये भी पढ़ें

PM Awas Yojana में अब फर्जीवाड़ा नहीं! एआई सैटेलाइट इमेजिंग से होगी लाभार्थियों की पहचान, तुरंत पकड़ में आएगा झूठ
मुरादाबाद
pm awas yojana ai satellite imaging beneficiary selection moradabad

एक राखी के बदले छीन ली गई थी जमींदारी

गांव के जबर सिंह के अनुसार, उनके पूर्वज मूल रूप से अलीगढ़ की तहसील अतरौली के गांव सेमरा में रहते थे। उस समय वहां यादव और ठाकुर समाज की आबादी थी। ठाकुर परिवारों में बेटा न होने के कारण उनकी बेटियां यादव परिवार के बेटों को भाई मानकर राखी बांधती थीं।

एक बार ठाकुर परिवार की एक बेटी ने अपने मुंह बोले भाई से राखी बांधकर पूरे गांव की जमींदारी मांग ली। भाई ने वचन निभाते हुए उसे जमींदारी सौंप दी और अपना गांव छोड़ दिया। इसके बाद उनका परिवार सम्भल के बेनीपुर चक गांव में आकर बस गया।

महादान की याद में न मनाने की परंपरा

गांव के बुजुर्ग राजवीर कहते हैं, "हमारे पूर्वज ने राखी के बदले ठाकुर समाज की बेटी को सारी जायदाद दे दी थी। यह महादान था। अब उसके बाद छोटा-मोटा दान करना हमें अपनी तौहीन लगता है, इसलिए हम त्योहार ही नहीं मनाते।"

युवा पीढ़ी भी निभा रही है रिवाज

बेनीपुर चक की 18 वर्षीय नितिशा बताती हैं, "त्योहार अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे पूर्वज नहीं मनाते थे, तो हम क्यों मनाएं? हम परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते।"

45 वर्षीय धारा, जो 25 साल पहले शादी कर गांव आईं, कहती हैं, "जब कभी गांव में रक्षाबंधन मनाया ही नहीं गया, तो हम भी नहीं मनाते।"

18 वर्षीय सुलेन्द्र यादव बताते हैं, "हमारे घर में चार बहनें हैं। त्योहार न मनाने का अफसोस तो होता है, लेकिन परंपरा के खिलाफ नहीं जा सकते।"

परंपरा बन गई पहचान

बेनीपुर चक में रक्षाबंधन न मनाना अब सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन गया है। यहां के लोग मानते हैं कि यह त्याग और वचन निभाने की मिसाल है, जिसे टूटने नहीं देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 07:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / यूपी के इस गांव में 300 साल से नहीं मनाया गया रक्षाबंधन, राखी देखकर दूर भागते हैं गांव के लोग, जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.