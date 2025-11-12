डीएम ने किया सीएचसी सहजनवां का औचक निरीक्षण, गंदगी देख भड़के…प्रभारी को जमकर लगाए फटकार

डीएम ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाए। प्रभारी को नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश दिया। जन औषधि केंद्रों पर दवाओं का डिस्प्ले जरूर किया जाए। फार्मासिस्ट को दवाओं की उपलब्धता रहे। विशेष तौर पर जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही कुत्ता व सांप काटने की दवा समय से आए। उन्होंने कहा कि मेन हाईवे पर चिकित्सालय हैं इसलिए वहां डॉक्टर की उपलब्ध्ता 24 घंटे होनी चाहिए। डीएम ने एएनएम का रजिस्टर चेक किया तो यह बात सामने आयी कि दो से 3 टीके ही लगे हैं।

उन्होंने सीएमओ से फोन पर बात की। उनसे कहा कि डिप्टी सीएमओ को हास्पिटल का आवंटन करके 15-15 दिनों पर जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के रख-रखाव के लिए फंड मंगाएं।