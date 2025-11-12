वाराणसी स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस रुकते ही पुलिस की छापेमारी, स्टेशन पर मचा रहा हड़कंप…पुलिस को मिली बड़ी सफलता

जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) यूनिट तस्करों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। RPF इंस्पेक्टर संदीप यादव के अनुसार उन्हें गोहाटी से ओखा जाने वाली गाड़ी संख्या - 15636 द्वारिका एक्सप्रेस मे बच्चों के तस्करी की सूचना मिली थी। मंगलवार को कैंट रेलवे स्टेशन पर अचानक GRP और RPF ने स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस रुकते ही फोर्स ने ट्रेन के सभी डिब्बों को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान ट्रेन से 15 बच्चों को बरामद करते हुए आरपीएफ ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है।