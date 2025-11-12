Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

वाराणसी स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस रुकते ही पुलिस की छापेमारी, स्टेशन पर मचा रहा हड़कंप…पुलिस को मिली बड़ी सफलता

मंगलवार को द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से RPF 15 बच्चों को मुक्त कराया। इस दौरान एक युवती सहित तीन लोगों को कैंट स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया।

वाराणसी

image

anoop shukla

Nov 12, 2025

Up news, Varanasi police

फोटो सोर्स: पत्रिका, वाराणसी में मानव तस्करी का पर्दाफाश

मंगलवार की शाम RPF की टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब चेकिंग के दौरान मानव तस्करों के बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। टीम ने द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को मुक्त कराया। एक युवती सहित तीन लोगों को कैंट स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बच्चो को भीख मंगवाने के लिए बाहर ले जा रहे थे।

द्वारिका एक्सप्रेस से बरामद हुए 15 बच्चे, महिला सहित तीन हिरासत में

जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) यूनिट तस्करों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। RPF इंस्पेक्टर संदीप यादव के अनुसार उन्हें गोहाटी से ओखा जाने वाली गाड़ी संख्या - 15636 द्वारिका एक्सप्रेस मे बच्चों के तस्करी की सूचना मिली थी। मंगलवार को कैंट रेलवे स्टेशन पर अचानक GRP और RPF ने स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस रुकते ही फोर्स ने ट्रेन के सभी डिब्बों को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान ट्रेन से 15 बच्चों को बरामद करते हुए आरपीएफ ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

दस बच्चों को अकेले लेकर जा रही थी गाजीपुर की युवती

जांच में सामने आया है कि ये तीनों बच्चे अलग-अलग समूहों में राजकोट ले जाए जा रहे थे। पकड़े गए तीनों लोगों में गाजीपुर के दिलदार नगर की रहने वाली एक युवती भी शामिल है, जो अकेले दस बच्चों को लेकर जा रही थी।इसके अलावा बक्सर के एक युवक के पास एक बच्चा और असम निवासी एक युवक के पास चार बच्चे मिले हैं। तीनों संदिग्धों से RPF मौके पर ही पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह बड़ी सफलता है जिसने बच्चों को मुक्त कराया गया है।

12 Nov 2025 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस रुकते ही पुलिस की छापेमारी, स्टेशन पर मचा रहा हड़कंप…पुलिस को मिली बड़ी सफलता

