मंडला आर्ट, मिथकीय पात्रों और संस्कार गीतों से सजा गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का चौथा दिन

पुस्तक महोत्सव के चौथे दिन की शुरुआत बाल मंडप में बच्चों की गहमागहमी से हुई। यहां बच्चों ने मंडला आर्ट के बारे में जाना। पंडाल में उपस्थित बच्चों ने अपनी कल्पनाओं में रंग भरते हुए कई आकर्षक मंडला चित्र बनाए। इसमें 22 स्कूलों के लगभग 1200 विद्यार्थियों हिस्सा लिया ने बच्चों के कोने को मज़े, हंसी और उच्च उत्साह से भर दिया! दिन की शुरुआत कहानीकार शालिनी बंसल ने की, जिन्होंने अपने आकर्षक कथा के साथ युवा श्रोताओं को मोहित कर दिया, जिसमें सुनेहरी नामक एक मित्रवत और सहायक पक्षी की कहानी थी। कल्पना के पंखों पर ऊंची उड़ान भरते हुए, छोटे बच्चों ने दोस्ती और दया भाव का संदेश सीखा।