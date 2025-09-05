बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर अड़ी थी लड़की, सेल्स गर्ल पर की हमला…दोनों में जमकर मारपीट

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट से मरने वाले की बढ़ती संख्या देख योगी सरकार ने एक सितंबर से नो हेलमेट-नो पेट्रोल की मुहिम शुरू की है, अब अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर के रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के पेट्रोल पंप पर आज इसी बात पर दो लड़कियों आपस में इस कदर भिड़ी कि कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गया। पेट्रोल पंप पर एक स्कूटी सवार लड़की बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंची, इस पर वहां सेल्स गर्ल ने पेट्रोल देने से मना कर दी।