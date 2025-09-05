Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर अड़ी थी लड़की, सेल्स गर्ल पर की हमला…दोनों में जमकर मारपीट

गोरखपुर में शुक्रवार की दोपहर एक पेट्रोल पंप दो लड़कियों के लिए अखाड़ा बन गया। एक बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए अड़ी थी वहीं सेल्स गर्ल ने बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना कर दिया। इसके बाद भरी दोपहरी दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 05, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पेट्रोल पंप पर दो लड़कियों में मारपीट

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट से मरने वाले की बढ़ती संख्या देख योगी सरकार ने एक सितंबर से नो हेलमेट-नो पेट्रोल की मुहिम शुरू की है, अब अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर के रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के पेट्रोल पंप पर आज इसी बात पर दो लड़कियों आपस में इस कदर भिड़ी कि कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गया। पेट्रोल पंप पर एक स्कूटी सवार लड़की बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंची, इस पर वहां सेल्स गर्ल ने पेट्रोल देने से मना कर दी।

सेल्स गर्ल पर हमला करने वाली लड़की की हो रही है तलाश

पेट्रोल देने से मना करना युवती को इतना नागवार लगा कि उसने स्कूटी खड़ी कर सेल्स गर्ल पर हमला कर दिया, फिर क्या था सेल्स गर्ल भी बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर दी। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग किया। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली भरवलिया की नीशू राजभर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO नितिन रघुनाथ ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वाली लड़की की तलाश की जा रही है।

बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर अड़ी स्कूटी सवार लड़की

जानकारी के मुताबिक इंदिरानगर स्थित इंडियन ऑयल का जेके फ्यूल स्टेशन है। शुक्रवार दोपहर करीब बारह बजे स्कूटी से बिना हेलमेट लगाए एक लड़की आई और पेट्रोल भरने को बोला ,इस पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाली नीशू राजभर ने कहा कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद युवती ने अपनी स्कूटी किनारे खड़ी कर दी।

पेट्रोल नहीं मिलने पर सेल्स गर्ल पर की हमला, दोनो में जमकर हुई मारपीट

उसके आगे बढ़ने पर सेल्स गर्ल ने दूसरे लोगों को पेट्रोल देना शुरू कर दिया। तभी अचानक पीछे से स्कूटी सवार लड़की आई और सेल्स गर्ल पर हमला कर दी, देखते ही देखते दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। लड़कियों का मामला होने के नाते कोई छुड़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि बाद में दोनों को लोगों ने किसी तरह एक दूसरे से अलग कर किनारे किया। इस दौरान भी दोनों एक दूसरे को खुलेआम धमकियां दे रहीं थीं।

05 Sept 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर अड़ी थी लड़की, सेल्स गर्ल पर की हमला…दोनों में जमकर मारपीट

