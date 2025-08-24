सरकार किसी के भी साथ नहीं होने देगी अन्याय, जन सुनवाई पर गंभीर हों अधिकारी : सीएम योगी

जनता दर्शन में बड़ी संख्या उनकी भी थी जिनके परिजन गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उन्हें चिकित्सकीय सहायता चाहिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए पूरा मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को भेजी जाए।