Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

सरकार किसी के भी साथ नहीं होने देगी अन्याय, जन सुनवाई पर गंभीर हों अधिकारी : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रविवार सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता और संवेदनशीलता से किया जाए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 24, 2025

Up news, cm yogi news
फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं सुने और अधिकारियों को उचित निस्तारण का निर्देश दिए, अनुमानतः रविवार को दो सौ फरियादियों से मुख्यमंत्री मिले। सीएम एक-एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्या सुनी, उन्होंने सभी को समाधान का भरोसा दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री तीन दिनों के दौरे पर गोरखपुर आए हैं।

जनता के सम्मान के लिए खड़ी है सरकार

रविवार को सुबह से ही लोग जनता दर्शन में पहुंचने लगे थे। सीएम वहां आए और एक-एक कर सभी के पास पहुंचे। उनका शिकायती पत्र लिया और संबंधित अधिकारियों को सौंपकर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने काट दी युवती की अंगुली, परिजनों से कराए कोरे कागजों पर दस्तखत, जाने पूरा मामला
बरेली
image

अवैध कब्जाधारकों पर करें सख्त कारवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जमीन विवाद से जुड़े कई मामले आए। कई फरियादियों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की है। सीएम ने कहा कि थाने व तहसील स्तर पर लोगों की समस्या का समाधान किया जाए।

मेडिकल सहायता के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे परिजन

जनता दर्शन में बड़ी संख्या उनकी भी थी जिनके परिजन गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उन्हें चिकित्सकीय सहायता चाहिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए पूरा मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को भेजी जाए।

ये भी पढ़ें

शादी का कार्ड बना मुसीबत: खोलते ही मोबाइल हैक, अकाउंट खाली, साइबर अपराधियों का ठगी का नया प्लेटफार्म
कानपुर
साइबर अपराधी कर रहे हैं शादी के कार्ड इस्तेमाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सरकार किसी के भी साथ नहीं होने देगी अन्याय, जन सुनवाई पर गंभीर हों अधिकारी : सीएम योगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.