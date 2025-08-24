सरकार किसी के भी साथ नहीं होने देगी अन्याय, जन सुनवाई पर गंभीर हों अधिकारी : सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं सुने और अधिकारियों को उचित निस्तारण का निर्देश दिए, अनुमानतः रविवार को दो सौ फरियादियों से मुख्यमंत्री मिले। सीएम एक-एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्या सुनी, उन्होंने सभी को समाधान का भरोसा दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री तीन दिनों के दौरे पर गोरखपुर आए हैं।
रविवार को सुबह से ही लोग जनता दर्शन में पहुंचने लगे थे। सीएम वहां आए और एक-एक कर सभी के पास पहुंचे। उनका शिकायती पत्र लिया और संबंधित अधिकारियों को सौंपकर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जमीन विवाद से जुड़े कई मामले आए। कई फरियादियों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की है। सीएम ने कहा कि थाने व तहसील स्तर पर लोगों की समस्या का समाधान किया जाए।
जनता दर्शन में बड़ी संख्या उनकी भी थी जिनके परिजन गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उन्हें चिकित्सकीय सहायता चाहिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए पूरा मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को भेजी जाए।