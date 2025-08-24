शादी का कार्ड बना मुसीबत: खोलते ही मोबाइल हैक, अकाउंट खाली, साइबर अपराधियों का ठगी का नया प्लेटफार्म

Wedding card opening costly to principal, Know what happened? कानपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए अब शादी के कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी एपीके फाइल भेजकर बैंकों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक साइबर फ्रॉड प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हुई है। जिसमें साइबर अपराधियों ने प्रिंसिपल के बैंक खाते से 98 हजार निकाल लिए। प्रिंसिपल ने साइबर सेल में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल ने प्रिंसिपल की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 98 हजार को फ्रीज कर दिया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सनिगवां चंद्र नगरी निवासी अरविंद कुमार द्विवेदी को साइबर अपराधियों ने बीते 19 अगस्त को शादी का कार्ड भेजा। यह कार्ड एपीके फाइल में थी। जिस पर अमित शुक्ला का नाम लिखा था। अरविंद कुमार द्विवेदी जेके कॉलोनी स्थित सरस्वती मंदिर बालघर विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अमित शुक्ला नाम का एक छात्र भी यहीं पढ़ाई कर रहा है। जिसको वह अच्छी तरह से जानते थे। अमित शुक्ला के नाम आए
शादी के कार्ड 'एपीके फाइल' में थी। उन्होंने जैसे ही शादी का कार्ड खोला। फोन हैक हो गया। जिसका असर दो दिन बाद देखने को मिला। जब 21 अगस्त की रात 2.42 से 2.48 के बीच उनके अकाउंट से 98 हजार रुपए निकाल लिए गए। सुबह उन्होंने जब मोबाइल देखा तो मैसेज से इसकी जानकारी मिली। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल साइबर सेल को इसकी जानकारी दी।
साइबर सेल ने 98 हजार रुपए साइबर अपराधियों के खाते में ही फ्रीज कर दिया। इस संबंध में एडीसीपी क्राइम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को सावधान किया है कि अनजाने नंबरों से आने वाले किसी भी फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है। साइबर अपराधी इसका फायदा उठाते हैं और मोबाइल हैक कर घटना को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।