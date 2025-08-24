शादी का कार्ड बना मुसीबत: खोलते ही मोबाइल हैक, अकाउंट खाली, साइबर अपराधियों का ठगी का नया प्लेटफार्म

Wedding card opening costly to principal, Know what happened? कानपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए अब शादी के कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी एपीके फाइल भेजकर बैंकों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक साइबर फ्रॉड प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हुई है। जिसमें साइबर अपराधियों ने प्रिंसिपल के बैंक खाते से 98 हजार निकाल लिए। प्रिंसिपल ने साइबर सेल में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल ने प्रिंसिपल की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 98 हजार को फ्रीज कर दिया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है।