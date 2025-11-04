Patrika LogoSwitch to English

सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है “विरासत गलियारा”… निरीक्षण को देखते हुए ADG, DIG ने किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

गोरखपुर में सीएम योगी द्वारा "विरासत गलियारा" के निरीक्षण के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सघन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 04, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस अधिकारी निरीक्षण करते हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार शाम को आगमन को देखते हुए गोरखपुर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन और डीआईजी रेंज एस. चनप्पा ने विरासत गलियारा, पांडेय हाता और घंटाघर क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ADG ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दिया निर्देश

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरासत गलियारा और आसपास के इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक मार्ग पर निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरती जाए और सभी सुरक्षा तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।

ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल और उनके भ्रमण मार्ग पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाए। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

सीएम के आगमन के पहले दुरुस्त कर ली जाए व्यवस्था

इससे पहले, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने विरासत गलियारा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि गलियारे और आसपास के मार्गों पर गिरे मलबे को तुरंत साफ किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरे क्षेत्र की सफाई, लाइटिंग और बैरिकेडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की स्थिति न बने।

"विरासत गलियारा" स्वक्ष और व्यवस्थित

नगर निगम की टीम ने रातभर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम सदर दीपक गुप्ता और डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रहे और नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से मलबा हटवाने का कार्य देर रात तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरा गलियारा स्वच्छ और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है "विरासत गलियारा"

अधिकारियों ने बताया कि विरासत गलियारा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसके सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सफाई व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को सतर्क कर दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि गोरखपुर की यह ऐतिहासिक धरोहर “विरासत गलियारा” पूरी तरह सुसज्जित और सुरक्षित रूप में प्रस्तुत की जा सके इस दौरान सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी थानाध्यक्ष राजघाट व अन्य मौजूद रहे।

