सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है “विरासत गलियारा”… निरीक्षण को देखते हुए ADG, DIG ने किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

अधिकारियों ने बताया कि विरासत गलियारा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसके सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सफाई व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को सतर्क कर दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि गोरखपुर की यह ऐतिहासिक धरोहर “विरासत गलियारा” पूरी तरह सुसज्जित और सुरक्षित रूप में प्रस्तुत की जा सके इस दौरान सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी थानाध्यक्ष राजघाट व अन्य मौजूद रहे।