Transfers 18 Joint Secretaries: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शकील अहमद सिद्दीकी को उच्च शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी

सोमवार देर रात जारी हुए इस आदेश ने शासन सचिवालय से लेकर कई विभागों में हलचल मचा दी। प्रशासनिक हलकों में इसे “संतुलन साधने की कवायद” बताया जा रहा है। कई अधिकारी नई जिम्मेदारियों को लेकर मंगलवार सुबह से ही अपने-अपने विभागों में कार्यभार ग्रहण करने पहुँचे। सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि योगी सरकार प्रशासनिक मशीनरी को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। राज्य सरकार पहले भी कई बार संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के तबादलों के माध्यम से कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस बार का फेरबदल विशेष रूप से संतुलित और योजनाबद्ध माना जा रहा है।