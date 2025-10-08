Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

विदेश मंत्रालय की बड़ी कारवाई…गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत लेने वाले अफसर हटाए गये, एक स्टिंग पर हुई यह कारवाई

गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत लेने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर बड़ी कारवाई हुई है। यह कारवाई विदेश राज्य मंत्री के निर्देश पर हुई है , इसके साथ ही देश भर के पासपोर्ट ऑफिस में रिव्यू का आदेश दिया गया है।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 08, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, विदेश मंत्रालय की बड़ी कारवाई

गोरखपुर के पासपोर्ट दफ्तर में रिश्वत लेने वाले अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां तैनात APO ग्रांट अफसर विनय मिश्रा सहित तीन अधिकारियों संजय और अरुणेश को गोरखपुर पासपोर्ट दफ्तर से तत्काल हटा दिया गया है।इसके अलावा TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के अफसर प्रतीक मिश्रा को हटाने के लिए भी RPO (रीजनल पासपोर्ट ऑफिस) की ओर से TCS को निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहां अफसरों की दलाली करने वाले सिक्योरिटी गार्डों को भी हटा दिया गया है। बता दें कि यह कारवाई एक न्यूज चैनल के स्टिंग के बाद की गई जिसने ये अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ वीडियो में रिकॉर्ड हुए।

विदेश मंत्रालय गंभीर, RPO की टीम कर रही है जांच

गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस में नए अफसरों की तैनाती कर दी गई है। RPO की एक तीन सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह टीम गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अफसरों का बयान भी दर्ज कर चुकी है। पूरी जांच रिपोर्ट RPO के ​जरिए विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी। RPO शुभम सिंह खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।यह पूरी कार्रवाई विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के निर्देश पर हुई है। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस के मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी के RPO को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अफसर या कर्मचारी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

Published on:

08 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / विदेश मंत्रालय की बड़ी कारवाई…गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत लेने वाले अफसर हटाए गये, एक स्टिंग पर हुई यह कारवाई

