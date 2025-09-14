नया घर बना बेटी के लिए काल, करंट लगने से मां के सामने ही तड़प-तड़प कर तोड़ दी दम…पहले ही हो चुकी है पति की मौत

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक शशिबाला मौर्य आज छुट्टी होने की वजह से बेटे और बेटी के साथ नए मकान में चल रहे काम को देखने गई थीं। इसी बीच बेटी साक्षी जो बारहवीं में पढ़ती है छत पर चली गई। सेकेंड फ्लोर की छत से वह नीचे झांक रही थी। घर के सामने से गए बिजली के खुले तार के संपर्क में आकर वह तड़पने लगी। साक्षी को तड़पते देख सड़क से जा रहे लोग चिल्लाने लगे। शोर सुनकर शशिबाला भी छत की तरफ दौड़कर गई। आसपास के लोगों ने प्लास्टिक की पाइप से मारकर साक्षी को बिजली के तार से अलग किया। लेकिन, तब तक साक्षी ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद तो शशि बदहवास हो गईं। मुहल्ले के लोग बेटी को मेडिकल कालेज ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत के बाद बच्चे ही शशि के सहारा रह गए थे आज बेटी भी चली है, मां की चीख पुकार से हर कोई द्रवित था।