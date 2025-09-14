Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

नया घर बना बेटी के लिए काल, करंट लगने से मां के सामने ही तड़प-तड़प कर तोड़ दी दम…पहले ही हो चुकी है पति की मौत

गोरखपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है,यहां प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका की बेटी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 14, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: फाइल फोटो, करंट की चपेट में आने से छात्रा की मौत

गोरखपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, यहां गुलहरिया थानाक्षेत्र स्थित मोगलहा में मां-बेटी अपने नए घर में चल रहे निर्माण कार्य को देखने आई थी, इसी बीच घर के सेकेंड फ्लोर पर लटक रहे बिजली के खुले तार के संपर्क में बेटी आ गई और तड़पने लगी, आसपास के लोगों ने जब चीख सुनी तब दौड़कर वह मौके पर पहुंचे और तार से किसी तरह अलग किए लेकिन तब तक बेटी दम तोड़ चुकी थी वह क्लास 12 की स्टूडेंट थी। घटना की सूचना पर गुलरिहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल कर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया।

छुट्टी के दिन बच्चों के साथ गई थीं नए घर, बिजली के तार की चपेट में आ गई बेटी

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक शशिबाला मौर्य आज छुट्टी होने की वजह से बेटे और बेटी के साथ नए मकान में चल रहे काम को देखने गई थीं। इसी बीच बेटी साक्षी जो बारहवीं में पढ़ती है छत पर चली गई। सेकेंड फ्लोर की छत से वह नीचे झांक रही थी। घर के सामने से गए बिजली के खुले तार के संपर्क में आकर वह तड़पने लगी। साक्षी को तड़पते देख सड़क से जा रहे लोग चिल्लाने लगे। शोर सुनकर शशिबाला भी छत की तरफ दौड़कर गई। आसपास के लोगों ने प्लास्टिक की पाइप से मारकर साक्षी को बिजली के तार से अलग किया। लेकिन, तब तक साक्षी ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद तो शशि बदहवास हो गईं। मुहल्ले के लोग बेटी को मेडिकल कालेज ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत के बाद बच्चे ही शशि के सहारा रह गए थे आज बेटी भी चली है, मां की चीख पुकार से हर कोई द्रवित था।

14 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / नया घर बना बेटी के लिए काल, करंट लगने से मां के सामने ही तड़प-तड़प कर तोड़ दी दम…पहले ही हो चुकी है पति की मौत

