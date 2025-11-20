Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

ABVP गोरक्ष प्रांत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री का भव्य स्वागत, विजय यात्रा का समापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हुआ

गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। स्वागत समारोह से पूर्व रेलवे म्यूज़ियम से गोलघर, छात्रसंघ चौराहा होते हुए एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसका समापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हुआ।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, ABVP की विजय यात्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गोरक्ष प्रांत का 65वाँ प्रांत अधिवेशन बलिया में 14 से 17 नवंबर 2025 के मध्य सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में सत्र 2025–26 के लिए डॉ. राकेश प्रताप सिंह को प्रांत अध्यक्ष तथा शशिकांत मंगलम गुप्ता को प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। निर्वाचन उपरांत गोरखपुर प्रथम आगमन पर दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उत्साह और उमंग से भरपूर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया।

निखिल और शुभम् बने प्रांत सह मंत्री

प्रांत अधिवेशन में गोरखपुर महानगर से निखिल गुप्ता और शुभम गोविंद राव को प्रांत सह-मंत्री का दायित्व सौंपा गया। साथ ही प्रांत मीडिया प्रमुख के रूप में डॉ. दीपेंद्र मोहन सिंह और छात्र शक्ति प्रमुख के रूप में डॉ. ले. अनुपम सिंह की, राज्य विश्वविद्यालय कार्य संयोजक पर धीरेन्द्र पटेल, प्रांत सोशल मीडिया संयोजक दिव्यांश पटेल की घोषणा की गई।

छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य करती है ABVP

प्रांत अध्यक्ष डॉ.राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अभाविप सदैव छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य किया है। संगठन के इसी पावन ध्येय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता ज्ञान, शील और एकता के मूल्यों को केंद्र में रखकर आने वाले वर्ष में और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं व्यापक कार्य करेंगे। गोरक्ष प्रांत के प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक युवा और प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम छात्र हितों की रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक सरोकारों की विस्तृत पहल और राष्ट्रभावना के संस्कारों के प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे।

छात्र हितों की रक्षा ही पहली प्राथमिकता

प्रांत मंत्री शशिकांत मंगलम गुप्ता ने कहा कि आज देश का भविष्य हमारे हाथों में है और अभाविप का प्रत्येक कार्यकर्ता इस भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र हितों की रक्षा, शैक्षणिक वातावरण का सुदृढ़ीकरण, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास और समाज के प्रति संवेदनशीलता—ये सभी हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी।

युवा वर्तमान में भी परिवर्तन का नेतृत्व कर सकता है

गोरक्ष प्रांत के प्रत्येक छात्र तक संगठन की सकारात्मक ऊर्जा पहुँचाना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। हम ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते हैं जो ज्ञानवान हों, चरित्रवान हों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले हों।युवा केवल कल के राष्ट्र-निर्माता नहीं हैं; वे आज भी परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं।

स्वागत समारोह में इनकी रही उपस्थिति

मैं सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपने कौशल, ऊर्जा और प्रतिभा को समाज व राष्ट्र के हित में लगाएँ। अभाविप हमेशा उनके साथ खड़ा है और हर युवा के सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। स्वागत समारोह में गोरखपुर महानगर अध्यक्ष डॉ.विवेक शाही,अभिषेक मौर्या, आयुष्मान सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

Up news, gorakhpur

Published on:

20 Nov 2025 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ABVP गोरक्ष प्रांत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री का भव्य स्वागत, विजय यात्रा का समापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हुआ

