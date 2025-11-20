ABVP गोरक्ष प्रांत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री का भव्य स्वागत, विजय यात्रा का समापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हुआ

प्रांत अध्यक्ष डॉ.राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अभाविप सदैव छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य किया है। संगठन के इसी पावन ध्येय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता ज्ञान, शील और एकता के मूल्यों को केंद्र में रखकर आने वाले वर्ष में और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं व्यापक कार्य करेंगे। गोरक्ष प्रांत के प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक युवा और प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम छात्र हितों की रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक सरोकारों की विस्तृत पहल और राष्ट्रभावना के संस्कारों के प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे।