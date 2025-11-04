Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर सांसद रविकिशन को धमकी देने वाला पंजाब से गिरफ्तार… सांसद को बिहार जाने पर गोली मारने की सीधे दिया था धमकी

सांसद रवि किशन को फोन पर गाली गुफ्ता व जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी हाउस न0 1703/07 स्ट्रीट न0 03 फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कला लुधियाना का रहने वाला हैं।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 04, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन को धमकी देने वाला आरोपी

गोरखपुर पुलिस ने सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया। आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी अजय कुमार यादव पुत्र रामफेर यादव के रूप में हुई है।

सांसद को बिहार आने पर गोली मारने की बात कही

बता दें कि आरोपी ने 30 अक्टूबर को सांसद रविकिशन के निजी सचिव को फोन पर धमकी दी थी, उसने रविकिशन को पूछते हुए सीधे धमकी दी थी कि "बिहार आओ, गोली मार दूंगा"। इस धमकी के बाद गोरखपुर में हड़कंप मच गया।इसके बाद सांसद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाया और पंजाब के लुधियाना से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धमकी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हरकत व्यक्तिगत रंजिश में की या किसी के इशारे पर की है।

अभिनव त्यागी, SP सिटी गोरखपुर

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आज उसको जेल भेज दिया गया है। आगे अब उससे पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर की थाना रामगढ़ ताल पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी ने कहा- मैं नशे में था, इसलिए गलती हो गई। आरोपी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी अजय यादव लुधियाना (पंजाब) के फतेहगढ़ मोहल्ला, बग्गा कला, का रहने वाला है।

