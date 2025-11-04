गोरखपुर सांसद रविकिशन को धमकी देने वाला पंजाब से गिरफ्तार… सांसद को बिहार जाने पर गोली मारने की सीधे दिया था धमकी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आज उसको जेल भेज दिया गया है। आगे अब उससे पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर की थाना रामगढ़ ताल पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी ने कहा- मैं नशे में था, इसलिए गलती हो गई। आरोपी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी अजय यादव लुधियाना (पंजाब) के फतेहगढ़ मोहल्ला, बग्गा कला, का रहने वाला है।