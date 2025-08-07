पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाया जाए : अंजनी सिंह, ADM सिटी

उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में ओंकार मिश्रा, इंद्रजीत साहनी, नाथूलाल राम, आशीष शर्मा, मेवालाल शर्मा, रखा भारती, प्रदीप यादव, चंद्रभान, एवं स्टेशन हेडक्वार्टर के पाण्डेय जी भी शामिल रहे। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा पेंशन, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, आवास और नौकरियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। इन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए ADM सिटी ने सभी विषयों पर गहनता से विचार किया और शीघ्र समाधान का विश्वास दिलाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि फौजियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाया जाए।