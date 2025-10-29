एक साथ जलीं प्रेमी-प्रेमिका की चिताएं, शादी की नहीं मिली मंजूरी… हाथ पकड़ कूदे थे ट्रेन के आगे

सोमवार को पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने एक साथ ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दिए, दोनो का घर कुछ दूरी पर था। युवती तीन बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी और उसके पिता बाहर काम करते हैं। युवक विश्वकर्मा कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटा था और वह हैदराबाद में काम के सिलसिले में रहता था। दोनों में पिछले एक साल से प्रेम संबंध कायम था लेकिन घर वाले शादी की मंजूरी नहीं दे रहे थे। युवती की शादी कही और तय हो गई थी, इसको लेकर दोनों ही काफी परेशान थे। छठ की छुट्टियों में विश्वकर्मा भी घर आया था। सोमवार को दोनों पिपराइच रेलवे स्टेशन पर आए और काफी देर तक बात किए तभी अचानक जब तक स्टेशन पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते दोनो हाथ पकड़ ट्रेन के आगे कूद गए।