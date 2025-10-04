Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

“एक सेकेंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल जाता है”… सांसद रविकिशन ने ठेठ भोजपुरिया अंदाज में लोगों को समझाया

गोरखपुर सांसद रविकिशन ने शुक्रवार की शाम सड़क सुरक्षा पर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए अपने ठेठ भोजपुरिया अंदाज में समझाया और कई लोगों को हेलमेट पहना कर भेजा।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 04, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सड़क सुरक्षा पर सांसद रविकिशन ने किया जागरूक

गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने देवरिया बाईपास पर हेलमेट पहनने के लिए लोगों को भोजपुरिया अंदाज में चेताया। उन्होंने जागरूक करते हुए कहा कि एक्सीडेंट में एक सेकेंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल जाता है। कपारे से आदमी मरता है। कपार फूटा, मर गया। तब काहे बिना हेलमेट के चलते हैं।

फर्म के उद्घाटन पर पहुंचे थे, बाहर निकलते ही पहनाने लगे हेलमेट

बता दें कि रवि किशन देवरिया बाईपास रोड पर स्थित एक फर्म के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आने-जाने वाले लोगों को हेलमेट पहनाकर अभियान की शुरुआत कर रहे थे। इसके बाद रविकिशन ने कई राहगीरों को अपने हाथों से हेलमेट​​​​​​​ पहनाया। रविकिशन ने वहां आए एक बुजुर्ग व्यक्ति को हेलमेट पहनाया। उनके सिर पर हेलमेट पहनाते हुए उन्होंने कहा कि इन महराज की जिंदगी और दसों साल बढ़ जाएगी।

चेहरा दिखाने के चक्कर में मौत को देते हैं बुलावा

उन्होंने कहा कि लोगों की आदत है कि घर पर हेलमेट रहते हुए भी बाहर निकलते समय कोई नहीं लगाना चाहता, उनको भ्रम होता की हेलमेट पहन लेंगे तो उनका चेहरा कोई नहीं देखेगा।चेहरा दिखाने के चक्कर में हर रोज मौत को बुला रहे हैं। दिखावे के चक्कर में जान से खिलवाड़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सिर सुरक्षित रहेगा तो जीवन बचा रहेगा।

खबर शेयर करें:

04 Oct 2025 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / "एक सेकेंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल जाता है"… सांसद रविकिशन ने ठेठ भोजपुरिया अंदाज में लोगों को समझाया

