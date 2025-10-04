“एक सेकेंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल जाता है”… सांसद रविकिशन ने ठेठ भोजपुरिया अंदाज में लोगों को समझाया

बता दें कि रवि किशन देवरिया बाईपास रोड पर स्थित एक फर्म के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आने-जाने वाले लोगों को हेलमेट पहनाकर अभियान की शुरुआत कर रहे थे। इसके बाद रविकिशन ने कई राहगीरों को अपने हाथों से हेलमेट​​​​​​​ पहनाया। रविकिशन ने वहां आए एक बुजुर्ग व्यक्ति को हेलमेट पहनाया। उनके सिर पर हेलमेट पहनाते हुए उन्होंने कहा कि इन महराज की जिंदगी और दसों साल बढ़ जाएगी।