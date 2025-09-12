फरियादियों को मिली पर्ची अब तय करेगी अधिकारियों की जवाबदेही, DM गोरखपुर ने लागू किया नया सिस्टम

गोरखपुर में जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए DM दीपक मीणा ने पर्ची सिस्टम लागू किया है। अब हर व्यक्ति को डीएम से मिलने से पहले मुलाकाती पर्ची बनवानी होगी। इसके जरिए यह दर्ज होगा कि कोई फरियादी कब से अपनी समस्या के समाधान के लिए चक्कर काट रहा है। इस पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। जितनी बार शिकायत लेकर कोई आएगा, उसे उतनी बार पर्ची लेनी होगी। पुरानी पर्चियां भी साथ लानी होगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि वह समस्या के निपटारा के लिए कब से प्रयास कर रहा है। फिर यह पता लगाया जाएगा कि समस्या का समाधान होने लायक है या नहीं। यदि होने लायक है तो संबधित अधिकारी से जवाब-तलब किया जाएगा।