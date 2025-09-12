Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

फरियादियों को मिली पर्ची अब तय करेगी अधिकारियों की जवाबदेही, DM गोरखपुर ने लागू किया नया सिस्टम

गोरखपुर में अब फरियादियों को अपने समस्याओं के निस्तारण के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। DM गोरखपुर दीपक मीणा ने अब जन सुनवाई ने पर्ची व्यवस्था लागू कर दी है जिस पर एक यूनिक आईडी नंबर रहेगा, जिससे यह मालूम चल सकेगा कि प्रार्थना पत्र किस स्तर पर रुका हुआ है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 12, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जनसुनवाई में मिली पर्ची तय करेगी अधिकारियों की जवाबदेही

गोरखपुर में जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए DM दीपक मीणा ने पर्ची सिस्टम लागू किया है। अब हर व्यक्ति को डीएम से मिलने से पहले मुलाकाती पर्ची बनवानी होगी। इसके जरिए यह दर्ज होगा कि कोई फरियादी कब से अपनी समस्या के समाधान के लिए चक्कर काट रहा है। इस पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। जितनी बार शिकायत लेकर कोई आएगा, उसे उतनी बार पर्ची लेनी होगी। पुरानी पर्चियां भी साथ लानी होगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि वह समस्या के निपटारा के लिए कब से प्रयास कर रहा है। फिर यह पता लगाया जाएगा कि समस्या का समाधान होने लायक है या नहीं। यदि होने लायक है तो संबधित अधिकारी से जवाब-तलब किया जाएगा।

हर पर्ची पर एक यूनिक नंबर होगा

मालूम हो कि हर पर्ची पर एक यूनिक नंबर होगा और उस पर फरियादी का नाम-पता दर्ज किया जाएगा। रजिस्टर में पूरी जानकारी लिखकर पर्ची दी जाएगी और उसके बाद ही फरियादी डीएम से मिल सकेगा। पर्ची के एक हिस्से पर फरियादी की जानकारी होगी, जबकि दूसरी ओर सरकारी योजनाओं और नए अभियानों का विवरण दर्ज होगा।

ये भी पढ़ें

Court Order : बेटी के साथ करता था रेप! अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सहारनपुर
Court Order

संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी

इस सिस्टम में अगर कोई फरियादी यह कहता है कि लंबे समय से दौड़ रहा है तो उससे पुरानी पर्चियां दिखाने को कहा जाएगा। उस पर्ची के नंबर के सहारे उसकी शिकायत के निपटारा की स्थिति जांची जाएगी। हर दिन आने वाले आवेदनों को आईजीआरएस पर ऑनलाइन कर दिया जाता है। उसी के सहारे निगरानी होती है। पर्ची के नंबर से उस शिकायत को ऑनलाइन ढूंढ लिया जाएगा। उसके बाद यदि वह समस्या हल होने लायक होगी और लंबे समय तक हल नहीं हुई होगी तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। फरियादी की समस्या का समाधान कराया जाएगा।

दीपक मीणा, DM गोरखपुर

इस नए सिस्टम पर बताते हुए DM ने कहा कि IGRS पर हर दिन आने वाले आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। अब पर्ची का नंबर डालकर संबंधित शिकायत की स्थिति आसानी से जांची जा सकेगी। जिन लोगों के पास मोबाइल पर मैसेज देखने की सुविधा नहीं है, उनके लिए यह हार्ड कॉपी काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम का सिर्फ एक मकसद है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिल सके।

ये भी पढ़ें

विकसित भारत-2047: जनता की राय से बनेगा यूपी का विजन डॉक्यूमेंट, डीएम ने मांगे सुझाव
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / फरियादियों को मिली पर्ची अब तय करेगी अधिकारियों की जवाबदेही, DM गोरखपुर ने लागू किया नया सिस्टम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.